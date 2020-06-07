Украина значительно снизила темпы тестирования на коронавирус

Украина проваливает тестирование на коронавирус

Хотя наша страна и может считаться начисто провалившей контроль за выявлением случаев заражения COVID-19, никаких улучшений в этой области борьбы с болезнью не ожидается. Ситуация лишь ухудшается.

Так, согласно официальным данным, которые сегодня озвучил министр здравоохранения Максим Степанов, за прошлые сутки в лицензированных лабораториях провели лишь 9504 анализа ПЦР-тестов на коронавирус.

Эта цифра на 13,5% меньше, чем заявленная вчера. Кроме того, если проанализировать статистику Центра общественного здоровья, можно прийти к выводу о том, что власти постоянно снижают количество тестов, которые ежедневно проводят в стране. Так, в моменты пикового обнаружения количества новых зараженных, в лабораториях якобы проводили по 20 тысяч тестов, но и с такими объемами Украина считалась одной из самых отстающих стран по проверке населения с симптомами болезни. Теперь же цифра снизилась почти вдвое.

Вполне может быть, что это связано не с недостатком ПЦР-тестов, а с пропускными способностями лабораторий и с системным отказом медиков брать у заболевших людей биологические материалы на анализ.

Кроме того, судя по словам Степанова, проваливается и "трижды запущенная" программа по "масштабному" выявлению антител к коронавирусу у населения. Так, за минувшие сутки лаборатории провели только 2820 исследований, что на 58% меньше цифры за 5 июня.

В общей сложности, как утверждают в МОЗ, с начала года эксперты проверили 424 тысячи 46 человек на наличие коронавирусной инфекции в организме, а также 43 тысячи 444 - на наличие антител.

Несмотря на рост количества заболевших, власти продолжают идти на отмену карантинных ограничений. С сегодняшнего дня в стране разрешена работа кафе и ресторанов, а также запущены внутренние авиперелеты. При этом народ на какие-то санитарные нормы уже давно забил. Период массового игнорирования людьми необходимости поберечься закончился примерно после обнародования расследования команды "Бигус.инфо" о работающем ресторане Николая Тищенко "Велюр". Правда, и до этого люди находились на грани, не понимая, почему им запрещают работать даже в случае возможности придерживаться норм, а всевозможным представителям крупного бизнеса типа "Эпицентра" разрешают косить бабло, хотя никаких ограничений ни в одном магазине компании не придерживались.

Кроме того, в обществе достаточно людей, считающих, что "коронавирус придуман" и является результатом "заговора мирового правительства". Отрицающие существование болезни антипрививочники, адепты плоской Земли, прихожане УПЦ МП и прочие безумцы несут опасность для окружающих.

Полного выхода из карантина жаждут и члены Кабмина, благодаря которым в бюджете Украины - шаром покати.