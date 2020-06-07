В Украине официально подтвердили меньше 500 новых заражений COVID-19

В Украине 26999 официально зараженных коронавирусом

В воскресенье, 7 июня, в Центре общественного здоровья обновили статистику распространения китайского коронавируса. И сегодняшние данные ЦОЗ почему-то выбиваются из общенедельных цифр.

Так, за минувшие сутки в лабораториях страны официально зафиксировали лишь 485 новых случаев заражения, хотя уже несколько дней подряд болезнь распространялась на порядок интенсивнее.

Тем не менее, сегодняшние данные по распространению COVID-19 свидетельствуют то ли о снижении количества инфицированных, то ли об уменьшении анализа тестов. Вполне может быть и то, что в лабораториях банально не обработали достаточное для выявления большего количества случаев биоматериалов.

Общее же количество больных коронавирусом с начала прихода пандемии в Украину зависло на психологической отметке в 26 тысяч 999 человек.

"За сутки 11 человек умерло, так что летальных случаев от коронавируса стало 788. 12 тысяч 54 пациента выздоровели. За сутки - плюс 242", - заявили в Центре общественного здоровья.

Несмотря на рост количества заболевших, власти продолжают идти на отмену карантинных ограничений. С сегодняшнего дня в стране разрешена работа кафе и ресторанов, а также запущены внутренние авиперелеты. При этом народ на какие-то санитарные нормы уже давно забил. Период массового игнорирования людьми необходимости поберечься закончился примерно после обнародования расследования команды "Бигус.инфо" о работающем ресторане Николая Тищенко "Велюр". Правда, и до этого люди находились на грани, не понимая, почему им запрещают работать даже в случае возможности придерживаться норм, а всевозможным представителям крупного бизнеса типа "Эпицентра" разрешают косить бабло, хотя никаких ограничений ни в одном магазине компании не придерживались.

Кроме того, в обществе достаточно людей, считающих, что "коронавирус придуман" и является результатом "заговора мирового правительства". Отрицающие существование болезни антипрививочники, адепты плоской Земли, прихожане УПЦ МП и прочие безумцы несут опасность для окружающих.

Полного выхода из карантина жаждут и члены Кабмина, благодаря которым в бюджете Украины - шаром покати.