Украина ввела санкции против Беларуси

Украина влупила санкциями по Беларуси

В среду, 1 апреля, официальный Киев объявил о присоединении к ограничительным мерам против Республики Беларусь. Связаны они с политическими репрессиями, которые устраивал Лукашенко ради сохранения власти.

Об этом сказано в заявлении Европейского совета, которое обнародовали на его официальном сайте.

Так, согласно документу, страны-члены Евросоюза продлевают санкции против Беларуси до 28 февраля 2021-го. А к ним присоединяются еще и другие государства:

"Страны-кандидаты Республика Северная Македония, Черногория и Албания, страна Процесса стабилизации и ассоциации и потенциальный кандидат Босния и Герцеговина, а также страны ЕАСТ Лихтенштейн и Норвегия, члены Европейского экономического пространства, а также Украина отныне входят в перечень стран, где также действуют санкции".

Украина же, как следует из соглашения, должна обеспечить соответствие своей национальной политики решению ЕС - запретить путешествия четырех причастных к похищениям и убийствам двух оппозиционеров, бизнесмена и журналиста в Республике Беларуси.

Кроме того, наша страна теперь должна обеспечить эмбарго на поставки оружия или оборудования, которое может быть использовано для политических репрессий, и заморозить все активы Лукашенко в Украине.