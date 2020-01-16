Крушение рейса Тегеран-Киев Владимир Путин Пленки Гончарука Владимир Зеленский

Украина возвращается в ПАСЕ

Вчера, 20:20
Украинская делегация будет участвовать в заседаниях ПАСЕ - фото 1
Украинская делегация будет участвовать в заседаниях ПАСЕ

В четверг, 16 января, народные депутаты в Верховной Раде проголосовали за возвращение в Парламентскую ассамблею Совета Европы национальной делегации, которая должна будет заниматься представлением интересов нашей страны в институте, где удалось реабилитироваться российским террористам.

После того, как пророссийское лобби и жадность европейских политиков победили здравый смысл, а оккупанты вернулись в ПАСЕ с восстановленными правами, Украина в виде демарша против действий вечно обеспокоенных вывела свою делегацию.

Макрон в ПАСЕ назвал Россию "фундаментально европейской страной"

Впрочем, показательные протесты могут сыграть нашей стране во вред, ведь русским они лишь развязывают руки. Поэтому в Верховной Раде решили рассмотреть проект постановления №2718 "О заявлении Верховной Рады Украины" Об участии Постоянной делегации Верховной Рады Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы в 2020 году ".

За то, чтобы принять документ и вернуть представителей нашей страны в ПАСЕ, проголосовали 347 депутатов. Так что уже в ближайше время постоянная делегация парламента подаст списки для утверждения участия в ежегодной сессии Ассамблеи.

елью участия украинской делегации в работе ПАСЕ является недопущение сохранения действующей ситуации в Европе, сложившейся в результате агрессивной внешней политики России, доведение объективной информации о противоправных деяниях РФ на оккупированных территориях нашей страны и усилий Украины для прекращения вооруженной агрессии со стороны государства-члена СЕ и преодоление ее последствий, а также недопущения использования трибуны ПАСЕ для распространения ложных нарративов о ситуации в Украине", - сказано в постановлении. - Верховная рада призывает страны-члены СЕ усилить усилия побуждения российской стороны к выполнению ее международных обязательств как члена Совета Европы, в том числе принятых Ассамблеей резолюций и рекомендаций, с целью восстановления уважения со стороны Российской Федерации с принципами международного права, включая территориальную целостность и нерушимость границ в Европе".

Напомним, 11 сентября прошлого года нардепы сумели переизбрать новых представителей Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы. Само собой, в делегацию вошло большинство от "Слуги народа".

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Партия Слуга народа ПАСЕ Верховна Рада нардеп Россия война на Донбассе Оккупация Крыма Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Алена Бабак уходит из Кабмина - фото 1
Министр развития общин и территорий написала заявление об отставке
Вчера, 23:00
Государственный сайт "сливал" персональные данные всем желающим - фото 1
Паспорта, прописки и ИНН: государственный сайт вакансий дико зашкварился
Вчера, 19:00
В СН хотят расследования "пленок Гончарука" - фото 1
"Слуги народа" накатали Баканову заяву о прослушке Гончарука
Вчера, 17:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Час випробувань - фото 1
Кривава неділя: Як Литва склала перший справжній тест на незалежність
13 января, 17:25
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
12 января, 19:00
Да прибудет с вами Топ-10 лучших сериалов 2019 - фото 1
ТОП-10 лучших сериалов 2019 года по версии Без Табу
07 января, 09:00
Загрузка...