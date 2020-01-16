Украина возвращается в ПАСЕ

Украинская делегация будет участвовать в заседаниях ПАСЕ

В четверг, 16 января, народные депутаты в Верховной Раде проголосовали за возвращение в Парламентскую ассамблею Совета Европы национальной делегации, которая должна будет заниматься представлением интересов нашей страны в институте, где удалось реабилитироваться российским террористам.

После того, как пророссийское лобби и жадность европейских политиков победили здравый смысл, а оккупанты вернулись в ПАСЕ с восстановленными правами, Украина в виде демарша против действий вечно обеспокоенных вывела свою делегацию.

Впрочем, показательные протесты могут сыграть нашей стране во вред, ведь русским они лишь развязывают руки. Поэтому в Верховной Раде решили рассмотреть проект постановления №2718 "О заявлении Верховной Рады Украины" Об участии Постоянной делегации Верховной Рады Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы в 2020 году ".

За то, чтобы принять документ и вернуть представителей нашей страны в ПАСЕ, проголосовали 347 депутатов. Так что уже в ближайше время постоянная делегация парламента подаст списки для утверждения участия в ежегодной сессии Ассамблеи.

"Целью участия украинской делегации в работе ПАСЕ является недопущение сохранения действующей ситуации в Европе, сложившейся в результате агрессивной внешней политики России, доведение объективной информации о противоправных деяниях РФ на оккупированных территориях нашей страны и усилий Украины для прекращения вооруженной агрессии со стороны государства-члена СЕ и преодоление ее последствий, а также недопущения использования трибуны ПАСЕ для распространения ложных нарративов о ситуации в Украине", - сказано в постановлении. - Верховная рада призывает страны-члены СЕ усилить усилия побуждения российской стороны к выполнению ее международных обязательств как члена Совета Европы, в том числе принятых Ассамблеей резолюций и рекомендаций, с целью восстановления уважения со стороны Российской Федерации с принципами международного права, включая территориальную целостность и нерушимость границ в Европе".

Напомним, 11 сентября прошлого года нардепы сумели переизбрать новых представителей Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы. Само собой, в делегацию вошло большинство от "Слуги народа".