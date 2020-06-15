Украина возобновила полеты за рубеж: Куда можно улететь?
В понедельник, 15 июня, Украина возобновила международные авиаперелеты. Рассказываем, кто имеет право лететь и куда.
Кто имеет право улететь?
- Иностранцы, пребывающие в Украине;
- Украинцы, нуждающиеся в лечении, имеющие родственников или учащиеся за рубежом.
Примечание: Некоторые страны открывают границы и для туристического посещения. Больше об этом читайте ниже.
Куда можно улететь?
На данный момент список открытых для Украины стран достаточно невелик:
- США, Албания (без ограничений);
- Великобритания (при условии двухнедельной обсервации);
- Турция, Египет, Тунис и Грузия готовы встречать туристов с начала июля;
- Хорватия, Греция, Кипр, Болгария также откроют свои границы для украинцев со следующего месяца.
Где можно купить билеты?
- Аэропорт "Борисполь" возобновил продажу билетов с 15 июня;
- Аэропорт "Киев" будет продавать билеты с 16 июня;
- Компания "МАУ" возобновит продажу билетов лишь с 1 августа.
Что было ранее?
В марте 2020 г. в связи с пандемией коронавируса Кабмин отменил авиасообщение в Украине. Во время карантина исключение допускалось лишь для эвакуации украинцев из других стран, иностранцев из нашей страны, доставки гуманитарных грузов, а также для целей государственного значения.
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