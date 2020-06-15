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Украина возобновила полеты за рубеж: Куда можно улететь?

11:32
Украина возобновила полеты за рубеж: Куда можно улететь? - фото 1

В понедельник, 15 июня, Украина возобновила международные авиаперелеты. Рассказываем, кто имеет право лететь и куда.

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Кто имеет право улететь?

  • Иностранцы, пребывающие в Украине;
  • Украинцы, нуждающиеся в лечении, имеющие родственников или учащиеся за рубежом.

Примечание: Некоторые страны открывают границы и для туристического посещения. Больше об этом читайте ниже.

Куда можно улететь?

На данный момент список открытых для Украины стран достаточно невелик:

  • США, Албания (без ограничений);
  • Великобритания (при условии двухнедельной обсервации);
  • Турция, Египет, Тунис и Грузия готовы встречать туристов с начала июля;
  • Хорватия, Греция, Кипр, Болгария также откроют свои границы для украинцев со следующего месяца.

Где можно купить билеты?

  • Аэропорт "Борисполь" возобновил продажу билетов с 15 июня;
  • Аэропорт "Киев" будет продавать билеты с 16 июня;
  • Компания "МАУ" возобновит продажу билетов лишь с 1 августа.

Что было ранее?

В марте 2020 г. в связи с пандемией коронавируса Кабмин отменил авиасообщение в Украине. Во время карантина исключение допускалось лишь для эвакуации украинцев из других стран, иностранцев из нашей страны, доставки гуманитарных грузов, а также для целей государственного значения.

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Ukrainian BBC
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