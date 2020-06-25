Украина внесла дефицитный препарат в протокол лечения коронавируса

Коронавирус в Украине будут лечить по-новому

В четверг, 25 июня, министр здравоохранения Украины Максим Степанов объявил о том, что в перечень используемых нашими медиками добавили еще одно лекарство - дексаметазон.

По словам министра, на заседании рабочей группы МОЗ было принято решение о внесении дексаметазона в протокол лечения пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Этот препарат, как утверждают британские ученые, всерьез снижает смертность от коронавируса. После таких заявлений таблетки дексаметазона стали закупать по всему миру, а лекарство стало дефицитным.

- Клинический протокол лечения коронавируса дополнился новым препаратом. Внесли инструкции о том, каким образом лечить пациентов, как его применять, - рассказал Степанов.

Фактически дексаметазон оказывает противовоспалительное и иммуносупрессивное действие, то есть подавляет количество Т-лимфоцитов. Помогает он, по данным иностранных исследований, пациентам со средней и тяжелой формами болезни, поскольку снижает воздействие цитокинового шторма, когда иммунные клетки организма буквально выжигают легкие человека.

Более серьезных клинических исследований применения этого препарата пока нет. Впрочем, по сравнению с плаквенилом, эффективность которого была доказана только твиттами Дональда Трампа, дексаметазон фактически безопасен, но все равно считается крайне "тяжелым" с кучей побочных действий.

Поскольку карантинных мер практически никто не придерживается, даже в городах с самым большим приростом инфицированных все равно ослабляют ограничения, никакой тенденции к улучшению связанной с коронавирусом обстановки не предвидится, а в стране постоянно фиксируют антирекорды.

Как известно, с момента отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.