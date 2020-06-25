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Снова рекорд: в Украине 994 официально зараженных коронавирусом за сутки

10:00
Ежедневный прирост зараженных в Украине приблизился к тысяче - фото 1
Ежедневный прирост зараженных в Украине приблизился к тысяче

Если лаборатории продолжат обрабатывать взятые у населения тесты, а Степанов и Ляшко не станут еще больше уменьшать количество проводимых анализов, Украина может ставить новые и новые антирекорды.

Поскольку карантинных мер практически никто не придерживается, даже в городах с самым большим приростом инфицированных все равно ослабляют ограничения, никакой тенденции к улучшению связанной с коронавирусом обстановки не предвидится.

Украинцев не будут пускать в ЕС из-за бесконтрольного распространения COVID-19

Как заявили сегодня в Центре общественного здоровья, утром в четверг, заявили о фиксировании 994 новых случаев заражения COVID-19. Практически равный ежедневный прирост количества инфицированных, который колеблется в пределах нескольких сотен зараженных, выглядит совершенно нелогичным, ведь во всем мире распространение болезни шло по экспоненте. У нас же медики фиксируют примерно одинаковые цифры с незначительной погрессией.

Впрочем, даже при условии постоянного снижения количества тестов и увеличения заболевших, ситуация выглядит крайне серьезной. Ведь в Украине заболеваемость в два с лишним раза выше, чем минимально допустимые для открытия границ 16-20 зараженных на 100 тысяч человек населения.

Как известно, с момента отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

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