Украина готова на предательскую "формулу Штайнмайера". Но это не точно

В ТКГ сдают Украину

Представители нашей страны в Трехсторонней контактной группе продолжают искать выход из тупика После многочисленных договоренностей о перемириях, которые не соблюдаются, а также (что намного хуже) отрицания Украиной нарушений со стороны России, в Минске, похоже, решили ускориться.

Как заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы нардеп Андрей Костин, в ходе фактически заблокированных переговоров Кравчук, Фокин и компания согласились вписать "формулу Штайнмайера" в законодательство.

С учетом того, что русские вообще не идут ни на какие уступки и срывают все соглашения, требуя проведения местных выборов без выхода оккупационных войск, очередные попытки Зе команды пойти на поводу у агрессора в надежде на то, что тот успокоится и отстанет, выглядят совершенно идиотскими. Впрочем, проблема куда серьезнее, поскольку речь идет о национальных интересах страны, а также о последствиях, которые придется расхлебывать.

Как заявил "слуга народа", в закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей впишут "формулу Штайнмайера". Ту самую, за которую так ратовал в свое время президент Порошенко и которая предполагает предоставления ОРДиЛО особого статуса даже в случае сохранения захваченных территорий под контролем русских. Более того, в документе, предложенном бывшим министром иностранных дел Германии, прямо указано, что Россия в таком случае получит статус посредника между Украиной и бандформированиями, что фактически выведет Путина и Кремль из-под санкций и вообще избавит их от ответственности за развязывание войны на Донбассе и совершение военных преступлений.

Отметим, что слова Костина опровергает вице-премьер Резников, который заявил, что Украина не собирается вписывать особый статус Донбасса в Конституцию, а также опять заявил, что "минские соглашения", составленные Порошенко и Путиным, необходимо менять.

Напомним, 23 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске заключила очередное перемирие, по условиям которого с 27 июля на Донбассе запрещаются наступательные и разведывательные действия, ведение снайперского огня и размещение тяжелой техники в населенных пунктах. При этом украинских военных за нарушение перемирия будут наказывать дисциплинарным путем, а вот к террористам такие меры применять, разумеется, некому.

Более того, уже через 20 минут после наступления "мира" боевики нарушили все договоренности. В Кремле сразу же отморозились от ответственности, заявив о "своем невлиянии на захвативших часть Донбасса преступников". Чуть позже в министерстве обороны изменили указ военнослужащим и разрешили им открывать огонь по оккупантам в случае необходимости защищать свою жизнь. Тем не менее, все фиксируемые наблюдателями ОБСЕ обстрелы и взрывы у Зеленского по-прежнему списывают на "беспокоящий неприцельный огонь", а погибших называют "небоевыми потерями".