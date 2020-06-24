У работников Чернобыльской АЭС обнаружили коронавирус

На ЧАЭС - вспышка коронавируса

Хотя власти еще в апреле заявляли о том, что стратегический персонал атомных электростанций начисто изолирован от рядовых работников, в июне практически на каждой из АЭС зафиксировали случаи заражения COVID-19, что привело к неслабому кипишу в "Энергоатоме".

Как заявили в Государственном специализированном предприятии "Чернобыльская АЭС", на днях положительный тест получил один из работников станции.

При этом в ГСП в духе УПЦ МП рассказали о том, что "ничего плохого не произошло", а сам зараженный на работу "вообще не ходил":

- Заболевшего сотрудника направили на самоизоляцию, он находится под наблюдением врача. До этого у него был отпуск, последний раз больной появлялся на ЧАЭС еще 9 июня.

Правда, чиновники признали, что кроме одного из подтвержденно зараженных на станции также есть еще один заболевший. Но результат его тестов еще неизвестен, поскольку, в отличие от Зеленского, простым смертным анализы делают крайне долго.

Кроме того, вспышки COVID-19 обнаружили на Южноукраинской, Ровенской и Хмельницкой электростанциях.

Напомним, Украина попала в список стран "красной зоны" по распространению коронавируса даже с учетом не отражающей объективной картины статистики. При минимальном и постоянно уменьшаеющемся количестве проводимых за сутки тестов, цифры зараженных постоянно растут и варьируются в пределах 800-980 инфицированных в сутки.

Как известно, в нашей стране за прошлую неделю было зафиксировано три антирекорда по росту заболеваемости. В минздраве поначалу валили все на не соблюдающих карантин людей, а затем и вовсе объявили наступление второй волны коронавируса. Хотя на самом деле из-за совокупности факторов и непрофессионального действия властей распространение вируса просто окончательно вышло из-под контроля.

Как известно, с момента отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.