Украина снова поставила антирекорд по распространению коронавируса

Больных коронавирусом становится все больше

В пятницу, 28 августа, в лабораториях Центра общественного здоровья провели рекордное количество положительных тестов на COVID-19. При этом общее количество анализов за сутки не повысилось.

Как заявили сегодня утром в министерстве здравоохранения, за минувшие сутки лаборанты выявили 2438 новых случаев заражения COVID-19.

Кроме того, отсутствие какой-либо подготовки к повышению количества госпитализированных со стороны властей уже дают о себе знать.

Вторые сутки в переполняющихся больницах умирают около 50 человек. Сегодня от последствий коронавируса скончались 48 пациентов. И эта цифра явно будет увеличиваться, ведь антикоронавирусный фонд был потрачен "мимо кассы" и ушел то на строительство дорог, то на зарплаты псам Авакова. В итоге после фактической отмены карантина медицинская система оказалась совершенно не подготовленной к наплыву требующих помощи людей.

Всего же с момента начала пандемии в Украине зафиксировали 114 тысяч 497 заболевших. 2451 человек умер, а 55 083 инфицированных выздоровели. За минувшие сутки недуг преодолели 866 человек. И это критически мало для того, чтобы ситуация с распространением COVID-19 начала двигаться в лучшую сторону.

Как известно, после решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, а также "усталости общественности от карантина", тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире.

Что же касается усиления карантина, то в любом из городов оно происходит только на словах: ночные клубы продолжают свою работу как в Харькове, так и в Киеве, а также других населенных пунктах. Во многих ресторанах и посетители, и сотрудники обходятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.