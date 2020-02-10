Украина проведет наблюдательный полет над Россией

США и Украина проведут совместный наблюдательный полет над Россией.

Об этом заявил глава Национального центра по уменьшению ядерной опасности РФ Сергей Рыжков.

"В период с 10 по 14 февраля в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия США и Украины выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на румынском самолете наблюдения Ан-30 с аэродрома Кубинка", - сказал политик.

Напомним, что на данный момент между Украиной и Россией отсутствует пассажирское авиасообщение; соответствующий запрет был введен украинским правительством в 2015 г. В 2019 г. после вояжа Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Москву, были запрещены и чартерные рейсы в сторону РФ.

Схожие действия планировалось предпринять и в отношении железнодорожного сообщения. Но пока безуспешно. Ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян обещал запретить поезда в Россию уже в ближайшие несколько лет, так как украинцы стали гораздо реже ездить в Россию.

Как заявил чиновник, украинцы все чаще обращают свои взгляды к Европе. Да и как свидетельствуют статистические данные в РФ, наши соотечественники перестали возглавлять потоки эмигрантов в "необъятную".