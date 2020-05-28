Украина прошла пик пандемии COVID-19 – НАНУ

Украина прошла пик пандемии COVID-19 – НАН Украины

Украина прошла пик пандемии коронавируса и вскоре она сойдет на нет.

Об этом говорится в отчете рабочей группе НАН Украины по матмоделированию проблем, связанных с эпидемией COVID-19.

По мнению ученых, пик эпидемии прошел в начале мае. В это время фиксировалось по полтысячи случаев каждый день. После 10 мая пандемия коронавируса начала идти на спад.

"Пик сейчас уже преодолен, хотя уклон кривой новых случаев заболевания довольно ровный и мы выходим на уменьшение количества заболевших за день", - заявил вице-президент НАН Украины Анатолий Загородний.

К концу июня Национальная академия наук прогнозирует 29 тыс заболевших коронавирусом в Украине, количество летальных случаев приблизится к тысяче. По состоянию на 28 мая эти показатели равняются 22 382 и 669 соответственно.

Напомним, главный санитарный врач Олег Ляшко рассказал, когда в Украине ожидается нулевая статистика заболеваемости коронавирусом.