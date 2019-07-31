Украина приютила "президента" непризнанной "ПМР"
Называющий себя "президентом" главарь созданной Россией квазиреспублики Вадим Красносельский более 300 раз въезжал на территорию нашей страны по собственному украинскому паспорту. Причем катался он совершенно свободно, хотя и числился в розыске в Молдове.
Журналисты издания Rise Moldova провели специальное расследование покатушек террориста в Украину через официальные пункты пропуска.
Так, по данным ГПСУ, Красносельский почти каждый месяц пересекал приднестровский участов границы между Украиной и Молдовой, а также многократно гонял за рубеж, пользуясь паспортами разных стран.
Так, еще будучи главарем "МВД" "ПМР", с 2007 по 2015 год Красносельский сотни раз заезжал в Украину. При этом 300 раз он показывал российский паспорт, но не менее 10 - украинский загран.
Чаще всего гонял путинский боевик в Киев, Харьков и Одессу.
С учетом же того, что террорист восемь лет числился в розыске, остается лишь догадываться, почему бойцы ГПСУ его не задержали.
- МВД Украины сообщило нам, что по состоянию на март 2019-го Вадим Красносельский больше не состоит в списке лиц, объявленных в международный розыск, - написали журналисты, подчеркнув, что правоохранители не сказали, видели ли они, что "президент" был в розыске ранее.