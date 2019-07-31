Украина приютила "президента" непризнанной "ПМР"

Путинский террорист Красносельский постоянно бывал в Украине, но его не задерживали

Называющий себя "президентом" главарь созданной Россией квазиреспублики Вадим Красносельский более 300 раз въезжал на территорию нашей страны по собственному украинскому паспорту. Причем катался он совершенно свободно, хотя и числился в розыске в Молдове.

Журналисты издания Rise Moldova провели специальное расследование покатушек террориста в Украину через официальные пункты пропуска.

Так, по данным ГПСУ, Красносельский почти каждый месяц пересекал приднестровский участов границы между Украиной и Молдовой, а также многократно гонял за рубеж, пользуясь паспортами разных стран.

Так, еще будучи главарем "МВД" "ПМР", с 2007 по 2015 год Красносельский сотни раз заезжал в Украину. При этом 300 раз он показывал российский паспорт, но не менее 10 - украинский загран.

Чаще всего гонял путинский боевик в Киев, Харьков и Одессу.

С учетом же того, что террорист восемь лет числился в розыске, остается лишь догадываться, почему бойцы ГПСУ его не задержали.

- МВД Украины сообщило нам, что по состоянию на март 2019-го Вадим Красносельский больше не состоит в списке лиц, объявленных в международный розыск, - написали журналисты, подчеркнув, что правоохранители не сказали, видели ли они, что "президент" был в розыске ранее.