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Украина пригрозила Беларуси жестким ответом : Но при одном условии

18:00
Украина пригрозила Беларуси жестким ответом : Но есть условие - фото 1
Украина пригрозила Беларуси жестким ответом : Но есть условие

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригрозил Беларуси жёстким ответом. Но при одном условии.

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Об этом политик рассказа в интервью Gazeta.ua.

"Я вызвал посла (Беларуси - прим. ред.), чтобы тщательно проанализировать перспективы отношений с Беларусью в новой реальности. Внести конкретные предложения руководству государства, как дальше строить отношения с государством-соседом в кратко- и среднесрочной перспективе. Не исключаю, что он вернется в Минск. Но, если недружественные действия Беларуси будут продолжаться, и риски будут расти, мы готовы идти на жесткие шаги. Даже дальше, чем вызов посла на консультации", - заявил Дмитрий Кулеба.

Как уточнил дипломат, "обрусение" Беларуси чревато для Украины ужасными последствиями.

"Любое укрепление позиций России в Беларуси - это рост угроз для нас. Это и экономические риски, когда можно влиять на поставки товаров промышленности в Украине. И безопасностные - использование белорусской границы для операций. Огромная граница Украины с Беларусью не должна превратиться на место для беззаботной прогулки российских спецслужб или армии", - резюмировал глава МИД Украины.

Что было ранее?

После начала протестов в Беларуси Банковая заняла нейтральную позицию в отношении администрации президента Александра Лукашенко. Однако после выдачи боевиков ЧВК Вагнера России и недвусмысленных обвинений Киева в дестабилизации обстановки в стране, взаимоотношения между сторонами перешли в новую стадию: 28 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о прекращении контактов с Минском, т.к. это "вредит репутации".

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Дмитрий Кулеба Беларусь МИД Украины Россия Новости Украина
Gazeta. ua
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