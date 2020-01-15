Гибель "Боинга": Украина попросила Иран передать "черные ящики"

Украина попросила Иран передать черные ящики

Офис генерального прокурора попросил Иран отдать черные ящики со сбитого лайнера "МАУ".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Исламской Республики Иран с запросом о правовой помощи, связанной с передачей украинским правоохранителям бортовых самописцев с самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявшего рейс PS752 Тегеран-Киев и сбитого иранскими военными", - заявили в ОГУ и напомнили о продолжении расследовании.

"Украинская сторона принимает все меры для обеспечения надлежащего расшифровки бортовых самописцев и сохранения доказательств в расследовании обстоятельств авиакатастрофы", - добавили в Офисе.

Напомним, у Ирана нет нужных технологий для декодирования "черных ящиков" со сбитого украинского "Боинга", поэтому он намеревается передать их Франции. Впрочем, это решение не является окончательным, так как оно было принято до признания Тегераном своей вины в гибели самолета "МАУ". Подробности читайте по ссылке.