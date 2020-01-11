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Иран передаст Франции черный ящик самолета МАУ. Но есть нюанс

19:30
Иран передаст Франции черный ящик самолета МАУ. Но есть нюанс - фото 1
Иран передаст Франции черный ящик самолета МАУ. Но есть нюанс

Иран передаст Франции черный ящик украинского "Боинга", сбитого местной ПВО.

Гибель "Боинга": ОПУ опубликовал доказательства вины Ирана – ФОТО

Об этом сообщил лава комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резейфар.

По словам чиновника, у Ирана нет нужных технологий для декодирования черного ящика лайнера. Ранее Тегеран запросил нужное оборудование у Канады, Франции ​​и США , однако получил отказ.

После дополнительных консультаций с Украиной, Швецией, Великобританией, Канадой и США было решено отправить ящик в беспристрастную лабораторию во Франции. Однако это решение не является окончательным, так как оно было принято до признания Ираном своей вины в гибели украинского Боинга.

Напомним, 11 января 2020 г. Иран заявил, что сбил украинский самолет по ошибке оператора ПВО и пообещал привлечь к ответственности всех виновных. Подробности читайте по ссылке.

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Украинская правда
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