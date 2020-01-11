Иран передаст Франции черный ящик самолета МАУ. Но есть нюанс

Иран передаст Франции черный ящик самолета МАУ. Но есть нюанс

Иран передаст Франции черный ящик украинского "Боинга", сбитого местной ПВО.

Об этом сообщил лава комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резейфар.

По словам чиновника, у Ирана нет нужных технологий для декодирования черного ящика лайнера. Ранее Тегеран запросил нужное оборудование у Канады, Франции ​​и США , однако получил отказ.

После дополнительных консультаций с Украиной, Швецией, Великобританией, Канадой и США было решено отправить ящик в беспристрастную лабораторию во Франции. Однако это решение не является окончательным, так как оно было принято до признания Ираном своей вины в гибели украинского Боинга.

Напомним, 11 января 2020 г. Иран заявил, что сбил украинский самолет по ошибке оператора ПВО и пообещал привлечь к ответственности всех виновных. Подробности читайте по ссылке.