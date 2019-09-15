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У Зеленского пообещали наказать Порошенко за Иловайск

10:00
Чумак собирается вести дела против Порошенко - фото 1
Чумак собирается вести дела против Порошенко

Поставленный командой президента главный военный прокурор тут же пообещал включиться в политические разобрательства с экс-главой государства со своей стороны.

Ненавидящий Петра Порошенко Виктор Чумак заявил о том, что будет расследовать причастность лидера "Европейской солидарности" к Иловайской трагедии.

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С такими популистическими изречениями поставленный Рябошапкой на место Анатолия Матиоса Чумак выступил в эфире плюсовско-антипоршенковского шоу "Право на власть". Причем с подачи своей соратницы, депутата от "Слуги народа" Ирины Верещук. Она заявила, что недавно читала интервью экс-главы Генштаба Муженко, в котором генерал якобы называл фамилию Порошенко как отдававшего приказы. И именно это, а не российское вторжение, как утверждает соратница Зеленского, якобы и привело к гибелям бойцов.

- Когда я стою в роли прокурора, у меня нет варианта ответа, готов я или не готов. Я должен это сделать в соответствии с законом, в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом, если я увижу наличие там признаков уголовного преступления я обязан это сделать, и поэтому я это сделаю. Я тоже читал это интервью, поверьте его читали все, - заявил Чумак, отвечая на вопрос своей соратницы, будет ли он расследовать деяния Порошенко в ходе Иловайской трагедии.

Как известно, экс-президента Петра Порошенко преследует ГБР с подачи Андрея Портнова. В ведомстве утверждают, что Порошенко фигурирует в 12 уголовных производствах. Как отметил генпрокурор Юрий Луценко, Порошенко проходит во всех делах в качестве свидетеля, подозрений ему не вручали.

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ГБР Виктор Чумак военная прокуратура Иловайская трагедия Новости
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