Украина подала апелляцию на приговор Маркиву

Украина попытается вызволить Виталия Маркива

Власти нашей страны попытаются вызволить ветерана войны на Донбассе, бывшего бойца нацгвардии Виталия Маркива, которого по заказу русских посадили в тюрьму в Италии. О подаче апелляции на приговор объявили вечером в четверг, 21 ноября, в офисе президента Украины.

Судя по всему, документ разрабатывали с тех пор, как в Италии опубликовали полную версию приговора. Произошло это 11 октября.

По данным ОПУ, жалобу на решение судя присяжных только лишь начнут рассматривать весной следующего года в Апелляционном суде округа Ломбардия.

"Украина считает, что принятие к рассмотрению гражданского иска против Украины в национальном суде Итальянской Республики нарушает принципы международного права, в частности юрисдикционный иммунитет государства, основанный на суверенитете и равенстве государств", - подчеркнули у Зеленского.

Напомним, Виталия Маркива обвинили в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелли, который погиб на Донбассе в мае 2014 в результате минометного обстрела.

Рокелли находился в зоне военных действий незаконно, не имея никакого на то разрешения. Также достоверно неизвестно, что за снаряд убил итальянца и его переводчика, однако существует большая вероятность, что смерть итальянца - дело рук оккупантов, а не Нацгвардии.

Тем не менее, в 2017 Виталий Маркив был арестовал в аэропорту Болоньи, куда прибыл к родственникам, и обвинен в смерти Роккели.

Почти два года Маркив находился под арестом. Пока шло рассмотрение его дела и суд - выяснилось, что обвинение строится на фальсифицированных или прост выдуманных доказательствах. А сам Маркив никого отношения к смерти гражданина Италии не имеет.

Тем не менее, итальянские прокуроры потребовали 17 лет тюрьмы для украинца. Суд присяжных же вообще не стал размениваться на мелочи и дал украинцу 24 года, превзойдя скудоумных прокуроров в неадекватности.

Дело Маркива вызвало большой резонанс и привлекло внимание украинцев всего мира. В зале суда 12 июля было большое число украинцев из числа группы поддержки Маркива. В Украине называют Маркива жертвой политических интриг и желания Италии выслужиться перед Путиным и его кликой.

Решение суда Павии по Маркиву породило волну возмущения в Украине. Вечером в пятницу, 12 июля, в Киеве возли посольства Италии состоится митинг украинских граждан, которые намерены добиться справделивости по отношению к защитнику Украины.