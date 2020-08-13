Украина побила очередной антирекорд по COVID-19

Украина побила очередной рекорд по COVID-19

В четверг, 13 августа, Украина побила очередной антирекорд по количеству заражений COVID-19, выявленных за сутки.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗ.

"В Украине зафиксировано 1592 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд по количеству новых больных в сутки. 13 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 86 140 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1992 летальные, 46216 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1592 новых случая. Всего проведено1233925 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 530 пациентов", - говорится в сообщении.

Что было ранее?

22 июля Кабинет министров Украины c некоторыми изменениями продлил карантин в Украине до 31 августа. В частности, постановление правительства предусматривает деление нашей страны на четыре эпидемиологических зоны: красную, желтую, оранжевую и зеленую. В случае попадания в неблагонадёжную область, местные власти обязаны усилить меры по борьбе с коронавирусом. Однако с решением «центра» согласны отнюдь не все