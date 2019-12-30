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Украина официально отказалась от штрафов Газпрома на 7,4 миллиарда

17:00
Украина простила русским 7,4 миллиарда долларов - фото 1
Украина простила русским 7,4 миллиарда долларов

Газовые переговоры завершились фактически победой русских. Всего за 2,9 миллиарда долларов, которые Газпром и без того был обязан уплатить, российские террористы откупились от кучи других проблем, да еще и поставили нашу страну в критическую ситуацию.

О подписании мирового соглашения между Украиной и ПАО "Газпром" объявил заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина, который находится в Вене в составе нашей делегации на переговорах.

"Газпром" выплатил "Нафтогазу" $3 млрд. Зеленский очень доволен - ФОТО

По его словам, в ходе почты беспрерывных обсуждений в течение четырех суток представители Украины и "Газпрома" пришли к соглашениям. В связи этим наша сторона отзывает штраф, наложенный на русских антимонопольным комитетом. Киев простил террористам-нарушителям без малого 7,4 миллиарда долларов.

"Подробностей сделки я раскрывать не могу, потому что она конфиденциальная, но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна платить инвестору любую компенсацию", - так прокомментировал содержание соглашения в Facebook замминистра.

Напомним, Россия и Украина пытались договориться о транзите газа еще во время нормандской встречи. 19 декабря 2019 г. в ходе трехсторонних переговоров представители Украины и России сумели найти "компромисс" в данном вопросе. При этом наша страна должна потерять 12 миллиардов долларов из-за отказа от исков, а также терять около 3 миллиардов в год из-за предусмотренного снижения объема прокачки газа. Взамен "Газпром" выплатил "Нафтогазу" 3 миллиарда у.е, которые должен по решению Стокгольмского арбитража.

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Газпром Стокгольмский арбитраж Нафтогаз Антимонопольный комитет штраф Новости
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