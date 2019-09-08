РФ вернет захваченные украинские корабли

РФ вернет захваченные украинские корабли

Освобождение оккупантами пленных моряков 7 сентября - лишь первый шаг. Россия вернет украинские корабли, захваченные в Керченском проливе в 2018.

Об этом рассказал адвокат украинских моряков Николай Полозов в интервью "РБК-Украина".

"Для России было крайне важно продемонстрировать сохранение лица и свой тезис о том, что юрисдикция трибунала на них не распространяется. Если бы освободили только моряков, это (выглядело бы - прим. ред.) как - ну все - исполнили решение трибунала, а тут вроде как большой обмен. Они этим прикрываются", - рассказал юрист.

Напомним, 25 ноября 2018 г. в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения. После этого в 10 областях Украины ввели режим военного положения.

В ООН осудили действия России: Международный трибунал организации постановил освободить захваченных моряков, однако Россия отказалась идти на уступки. 7 сентября 2019 г., после длительных переговоров между Украиной и Россией, пленные матросы все же были освобождены.

Отметим, что Трибунал постановил отпустить моряков и вернуть корабли без всяких условий - иначе бы РФ ждали жесткие санции и статус международного изгоя, корабли которого могли бы арестовать в любом порту мира. А потому - затягивание с выдачей украинских заложников и украинских кораблей - это лишь хорошая мина русских при плохой игре. Они просто обязаны это сделать.