Украина наладила транзит нефти в Беларусь

Украина наладила транзит нефти в Беларусь

АО "Укртранснафта" начала транзит нефти в Беларусь.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"АО "Укртранснафта" завершило комплекс работ по подготовке маршрута транспортировки из МНТ "Південний" к ЛПДС "Мозырь" (Республика Беларусь) и начало перекачку нефти с использованием нефтепровода "Одесса-Броды" и одной из двух ветвей магистрального нефтепровода "Дружба" на НПЗ Беларуси. Нефть сорта Azeri Light поступила на границу между Украиной и Беларусью утром 17 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним, с 1 января 2020 года Беларуский концерн "Белнефтехим" подтвердил прекращение поставок нефти из России. Данная ситуация сложилась из-за провала переговоров между РБ и российскими НК об условиях поставок нефти в новом году. Как результат, президент Беларуси Александр Лукашенко поручил найти замену сырью из РФ.