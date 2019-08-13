Украина хочет создать вокруг Крыма морской режимный район

Украина намерена создать морской режимный район вокруг Крыма

Госгидрография выступает с инициативой создать морской режимный район вокруг оккупированного Крыма, чтобы запретить мероприятие судов во все порты полуострова.

Об этом во вторник, 13 августа, заявили на странице Госгидрографии в Facebook.

"Мы уже добились того, чтобы РЕНК PRIMAR не совершал реализации российских карт, которые имеют стопроцентное покрытие украинских территориальных вод. Сейчас, используя все имеющиеся способы, собираемся требовать от РЕНК IC-ENC (Великобритания) прекращения им реализации ЭНК российского производства на воды Украины. Следующим и крайне важным этапом противодействия российской агрессии является объявления Украины морского режимного района с целью запрета захода судов во все крымские порты и запрета незаконной деятельности РФ в территориальных водах Украины вокруг Крымского полуострова", - рассказал первый заместитель начальника Госгидрографии Богдан Устименко.

Как утверждают в ведомстве, Госгидрография выдает и поддерживает на уровне современности коллекцию официальных морских навигационных карт на воды юрисдикции Украины. Но в прилегающих к Крыму Черном и Азовском морях и украинскму побережью Азовского моря Российская Федерация, вопреки всем международным принципам и нормам, а создает и реализует электронные навигационные карты.

Эти действия страны-агрессора вызвали дублирования ЭНК производства Украины по ЭНК производства РФ и создали угрозу для навигации, поскольку такое дублирование при использовании карт в судовом оборудовании (ЭКНИС) может привести к непредсказуемого поведения судов и их столкновения. Сейчас существует 32 случая такого дублирования.

"Объявления режимного района даст Украине возможность не только противодействовать агрессору, но и как ответственной правовом государстве обеспечить выполнение обязательств перед мировым сообществом сразу в нескольких направлениях. Мы сможем минимизировать риски для мореплавателей в части навигационно-гидрографического обеспечения. Снять с Украиной ответственность за любые аварийные события, которые могут произойти в результате преступных действий РФ во внутренних морских водах и территориальном море Украины вокруг Крымского полуострова. Также свести на нет попытки россиян с картографирования указанного региона", - отметил начальник Госгидрографии Александр Щипцов.

С помощью комплексных действий Госгидрография собирается добиться изъятия из незаконного оборота электронной картографической продукции России на воды Украины. Кроме того, они позволят полностью прекратить заход в крымские порты иностранных судов и частично российских судов. Поэтому Госгидрография призывает органы государственной власти Украины, украинский и международное сообщество присоединиться к инициативе учреждения и защитить интересы Украины.