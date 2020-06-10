Расследование MH17 Карантин в Украине Бунты в США война на Донбассе Досье

Украина готовится отдать район Закарпатья венграм

10:00
На Закарпатье хотят создать Береговский район - фото 1
На Закарпатье хотят создать Береговский район

Хотя у Зеленского и много раз талдычили о том, что уступки национальным интересам Украины никто из политиков делать не собирается, реальные действия свидетельствуют совершенно о другом.

В рамках затеянной президентом реформы децентрализации чиновники запланировали проект создания Береговского района Закарпатской области. Создан он будет исключительно по требованию Венгров и на основании этнических признаков.

Из-за проверки посылок перевозчики заблокировали движение на границе с Венгрией (ВИДЕО)

О таких планах стало известно после опубликования министерством развития общин и территорий новых проектов районирования областей Украины. Если ранее о Береговском районе даже речь не шла, то после нескольких лет шантажа нашей страны со стороны официального Будапешта и неспособности властей договориться с действующими по российскому заказу венграми, со стороны Зе команды внезапно включили в распределение региона выполнение требований нацменьшинства.

Аккурат после поездки Дмитрия Кулебы с рабочим визитом в Венгрию, которая незаконно раздает паспорта своей страны украинцам, требует для жителей Закарпатья исключительного права вообще не учить государственный язык и блокирует заседания Украина - НАТО, в минрегионе официально включили Береговский район в состав Закарпатья.

Согласно проекту, территория, о создании которой венгры говорили уже много лет, фактически будет отдана им в управление. При этом номинально будет оставаться в составе Украины и содержаться из нашего бюджета. И проблемы сепаратизма такой подход оголит чрезвычайно остро, особенно с учетом действий Будапешта.

Более того, многие эксперты предупреждали Зеленского и его команду о том, что укрупнять районы Украины, основываясь на этническом признаке, никак нельзя. Но, видимо, Зе команде понадобалсь геополитическая победа. Ведь продать создание Береговского района за отмену блокирования заседаний между Украиной и Североатлантическим альянсом вполне можно.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Венгрия Владимир Зеленский Сепаратизм Новости
Без Табу
Другое на тему
Огонь и вода могли уничтожить важнейшие уголовные дела - фото 1
В Киеве подожгли комнату с вещдоками в здании МВД (ВИДЕО)
12:40
Мунтян - фигурант множества уголовных дел - фото 1
Апостол Мунтян оказался агрессивным драчуном, наркоманом и насильником (ВИДЕО)
09:20
Зеленский договорился с МВФ о большом кредите - фото 1
МВФ согласовал кредитную программу для Украины на 5 миллиардов
08:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
Вчера, 16:16
ДАП як символ - фото 1
На лінії вогню. Донецький аеропорт як частина української історії та міфології
26 мая, 14:42
И повсюду тлеют пожары - равноправный член топ-10 от Без Табу - фото 1
Что посмотреть во время карантина: Лучшие новые сериалы 2020 года
24 мая, 18:00