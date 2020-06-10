Украина готовится отдать район Закарпатья венграм

На Закарпатье хотят создать Береговский район

Хотя у Зеленского и много раз талдычили о том, что уступки национальным интересам Украины никто из политиков делать не собирается, реальные действия свидетельствуют совершенно о другом.

В рамках затеянной президентом реформы децентрализации чиновники запланировали проект создания Береговского района Закарпатской области. Создан он будет исключительно по требованию Венгров и на основании этнических признаков.

О таких планах стало известно после опубликования министерством развития общин и территорий новых проектов районирования областей Украины. Если ранее о Береговском районе даже речь не шла, то после нескольких лет шантажа нашей страны со стороны официального Будапешта и неспособности властей договориться с действующими по российскому заказу венграми, со стороны Зе команды внезапно включили в распределение региона выполнение требований нацменьшинства.

Аккурат после поездки Дмитрия Кулебы с рабочим визитом в Венгрию, которая незаконно раздает паспорта своей страны украинцам, требует для жителей Закарпатья исключительного права вообще не учить государственный язык и блокирует заседания Украина - НАТО, в минрегионе официально включили Береговский район в состав Закарпатья.

Согласно проекту, территория, о создании которой венгры говорили уже много лет, фактически будет отдана им в управление. При этом номинально будет оставаться в составе Украины и содержаться из нашего бюджета. И проблемы сепаратизма такой подход оголит чрезвычайно остро, особенно с учетом действий Будапешта.

Более того, многие эксперты предупреждали Зеленского и его команду о том, что укрупнять районы Украины, основываясь на этническом признаке, никак нельзя. Но, видимо, Зе команде понадобалсь геополитическая победа. Ведь продать создание Береговского района за отмену блокирования заседаний между Украиной и Североатлантическим альянсом вполне можно.