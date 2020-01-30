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"Украина – малая Россия": в Италии извинились за ошибку

08:51
"Украина – малая Россия": в Италии извинились за ошибку - фото 1
"Украина – малая Россия": в Италии извинились за ошибку

Намедни в итальянском шоу, транслируемом на канале "RAI", Украину обозвали малой Россией. После негативной реакции украинского МИД ведущий передачи осознал свою ошибку и попросил прощения.

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Об этом сообщило посольство Украины в Италии.

'Украина – малая Россия': в Италии извинились за ошибку - фото 195079

"Сегодня, в прямом эфире на телеканале "RAI - 1", после консультаций Посольства с руководством телевизионной компании, Ф.Инсинна (ведущий шоу - прим. ред.) публично признал некорректность употребления словосочетания "Малая Россия" и, в частности, заявил следующее: "Уважаемый господин Посол, я ознакомился с Вашим письмом, в котором было указано о восприятии употребление Малая Россия в отношении Украины как оскорбления. В связи с этим хотел бы подчеркнуть, что это была досадная непреднамеренная ошибка. Украина - это прекрасная страна и я хотел бы передать привет Послу и всему замечательному народу Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее разгорелся другой международный скандал: в Британии для работников полиции составили методичку экстремистских символов. В числе последних оказался и трезубец. МИД Украины возмутился действиями британцев и потребовали извинений.

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