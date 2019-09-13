Украэрорух разрешил российским самолетам летать над Украиной, но с некоторыми исключениями

Украэрорух дает русским возможность летать над Украиной

Оказывается, лайнеры авиакомпаний страны-террориста все же имеют право заходить в воздушное пространство нашей страны. В случае наступления так называемых "условий крайней необходимости".

В пятницу, 13 сентября, представители обслуживающего воздушное пространство страны ведомство уклончиво прокомментировали наглый пролет одного из друзей Путина через нашу страну в Египет.

По словам чиновников, абсолютно все разрешения, выданные судам из РФ с начала войны на Донбассе, "были предоставлены в случаях крайней необходимости":

"Получение воздушными судами Российской Федерации для пересечения воздушного пространства Украины, были связаны с предусмотренными решением Совета по безопасности полетов Государственной авиационной службы Украины 2 декабря 2015-го. Касается оно наступления случаев крайней необходимости пролета, - отметили в ведомстве в ответ на запрос журналистов.

Точное количество выданных разрешений в "Украэрорухе" не называли, сославшись на отсутствие статистики.

Как известно, Украина полностью закрыла небо для российских самолетов в ноябре 2015 года.

Тем не менее, 7 августа этого года лайнер компании "Глобус", летевший из Италии в Россию, нагло пересек воздушное пространство нашей страны. Чуть больше чем через месяц, 11 сентября, частный Embraer Legacy 650, принадлежащий связанным с Путиным российским бизнесменам, также воспользовался возможностью не облетать нашу страну.