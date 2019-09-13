Владимир Зеленский Кріпосна 2 Олег Сенцов война на Донбассе

Украэрорух разрешил российским самолетам летать над Украиной, но с некоторыми исключениями

13:00
Украэрорух дает русским возможность летать над Украиной - фото 1
Украэрорух дает русским возможность летать над Украиной

Оказывается, лайнеры авиакомпаний страны-террориста все же имеют право заходить в воздушное пространство нашей страны. В случае наступления так называемых "условий крайней необходимости".

В пятницу, 13 сентября, представители обслуживающего воздушное пространство страны ведомство уклончиво прокомментировали наглый пролет одного из друзей Путина через нашу страну в Египет.

Коломойский получит многомиллионные компенсации за убытки МАУ от войны

По словам чиновников, абсолютно все разрешения, выданные судам из РФ с начала войны на Донбассе, "были предоставлены в случаях крайней необходимости":

"Получение воздушными судами Российской Федерации для пересечения воздушного пространства Украины, были связаны с предусмотренными решением Совета по безопасности полетов Государственной авиационной службы Украины 2 декабря 2015-го. Касается оно наступления случаев крайней необходимости пролета, - отметили в ведомстве в ответ на запрос журналистов.

Точное количество выданных разрешений в "Украэрорухе" не называли, сославшись на отсутствие статистики.

Как известно, Украина полностью закрыла небо для российских самолетов в ноябре 2015 года.

Тем не менее, 7 августа этого года лайнер компании "Глобус", летевший из Италии в Россию, нагло пересек воздушное пространство нашей страны. Чуть больше чем через месяц, 11 сентября, частный Embraer Legacy 650, принадлежащий связанным с Путиным российским бизнесменам, также воспользовался возможностью не облетать нашу страну.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Украэрорух самолет Россия терроризм Новости
УНН
powered by lun.ua
Другое на тему
ГБР ищет доллары Порошенко в банке Порошенко - фото 1
Силовики обыскивают банк Порошенко в Киеве (ФОТО)
16:00
Зеленский призвал сохранять антироссийские санкции - фото 1
Зеленский на форуме YES мощно обратился к Европе из-за антироссийских санкций
12:00
Нардепы согласились распустить ЦИК - фото 1
Рада разогнала всех членов ЦИК
11:45
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
11:04
Пеннивайз живее всех живых - фото 1
Оно 2: Ваш любимый Клоун вернулся
08 сентября, 16:30
Список главных сериалов 2019 года - фото 1
Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года
19 августа, 14:45
Загрузка...