Ликвидация Сулеймани Новый год 2020 Владимир Зеленский

Угрозы не видно: в МИД ликвидируют департамент противодействия России

Вчера, 21:40
Пристайко разогнал департамент противодействия России - фото 1
Пристайко разогнал департамент противодействия России

Вадим Пристайко еще до нового года утвердил реорганизацию министерства иностранных дел, но подробности реформы стали известны лишь в пятницу, 3 января. Как оказалось, примкнувший к Зе-команде дипломат не видит смысла в сохранении серьезнейшего департамента, который боролся с российскими проявлениями

О ликвидации департамента противодействия угрозам со стороны Российской Федерации написал в своем блоге аналитик агентства международных исследований Игорь Соловей, который не так давно общался с госсекретарем МИД о реорганизации института.

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Вместо целого департамента, где трудились серьезнейшие дипломаты и юристы, готовились контрмеры и разрабатывались стратегии противодействия российским уловкам, в министерстве теперь будет работать лишь маленькая структурка - отдел по вопросам РФ.

"Будет создан отдел с задачами обычной териториалки, которая должна заниматься исключительно анализом внешней и внутренней политики РФ, - отметил эксперт. - Меняется не только название, но и функционал нового отдела: Минская группа возможно войдет в один из вновь генеральных директоратов. А еще три отдела во вновь создаваемой структуре не просматриваются. Специалистам этих отделов обещают предложить равнозначные должности в других структурных подразделениях. Получается, что функционал новой структуры будет обрезан".

Напомним, перед своим уходом из МИД экс-замесительница министра Елена Зеркаль заявляла, что среди пришедших к власти в стране нет людей, которые бы грамотно оценивали уровень угрозы со стороны России, а также поясняла, что оказыать сопротивление русским в структуре, которая выполняет решения президента, она не может.

К слову, к компетентности действующего руководства внешнеполитического ведомства вопросов весьма много. С момента изменения политического вектора нашей страны в МИД зачастую проваливали свою работу с представителями иностранных государств, из-за чего искаженные российские версии событий оказывали серьезное влияние на западных дипломатов и чиновников.

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