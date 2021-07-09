Нардеп під наркотою влаштував ДТП у центрі Львова

Хабарник Юрченко виявився ще й наркоманом / фейсбук депутата

8 липня у Львові народний депутат Олександр Юрченко під наркотиками став винуватцем ДТП просто у центрі Львова.

Скандальний нардеп Юрченко на синьому Mustang заднім ходом виїжджав із платного парковання в середмісті і вдарив авто, яке у цей час стояло в заторі.

Після цього колишній "Слуга Народу" зробив спробу втечі з місця ДТП, але не зміг цього зробити через заблокованість дороги іншими автомобілями.

Водій автівки, яка зазнала ушкоджень, почав знімати нардепа на відео, але той кинувся на нього з кулаками та вирвав телефон. Згодом перехожі відтіснили Юрченка, а патрульні, які приїхали на виклик, запідозрили його у наркотичному сп’янінні та повезли на освідування.

Результат тесту народного гореобранця підтвердив у нього наркотичне сп’яніння.

Прикметно, що елітною автівки Mustang в декларації Юрченка нема.

Угашений Юрченко оскандалився у Львові:

Юрченко - мажоритарник з Києва, став відомим минулого року, коли погорів на хабарі. Він вимагав 200 тисяч доларів та пояснював це те, що йому потрібна "власна частина пирога". Згодом з'ясувалося, що це взагалі випадкова людина, яка дивом потрапила до парламенту, а у молодості крала пиво з супермаркетів.