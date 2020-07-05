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Кузьменко и Антоненко пожаловались на проблемы со здоровьем

Вчера, 16:00
Пребывание в СИЗО сказалось на здоровье Антоненко и Кузьменко - фото 1
Пребывание в СИЗО сказалось на здоровье Антоненко и Кузьменко

206 дней незаконно упрятанные властями за решетку патриоты находятся в СИЗО без каких-либо намеков на возможный выход из-под ареста. При этом у заключенных уже начались проблемы со здоровьем, а медицинскую помощь им не оказывают.

Как заявил гражданский муж Юлии Кузьменко Петр Киян, у его супруги за 200 с лишним дней пребывания в закрытом помещении возникли перебои с работой сердца.

Менты заявили о готовности передачи дела Шеремета в суд

- В камере, где ее удерживают, закрыты окна. Помещение не проветривается, а летом очень жарко. У Юлии появились сбои ритма сердца, поднимается давление, проблемы с сосудами, - отметил Киян. - 206 дней в темной камере - это очень много.

В то же время о неполучении необходимой медицинской помощи своим подзащитным рассказал и адвокат Андрея Антоненко Станислав Кулик. По его словам, у заключеного бойца ССО возникли проблемы с венами и сосудами.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста, но никто не спешил этого делать. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве.

12 декабря 2019 г. полиция наконец озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты поначалу почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook с домашнего айпи в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.

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