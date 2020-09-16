Убийство Шеремета: ЕСПЧ накажет Украину из-за мусорского беспредела с посадкой Антоненко

Адвокаты Антоненко подали иск в ЕСПЧ

В среду, 16 сентября, в Европейском суде по правам человека отреагировали на заявление, поданное адвокатами незаконно посаженного в СИЗО бойца ССО и музыканта Андрея Антоненко.

Как сообщили сегодня на странице Free Riff в Facebook, в официальном письме судьи ЕСПЧ подтвердили получение заявления от фигуранта уголовного дела об убийстве российского журналиста Павла Шеремета.

"Европейский суд по правам человека подтвердил получение заявления от господина Антоненко против Украины, представленную Дмитрием Круговым от 23 июня 2020 года. Заявлению присвоен номер 29341/20", - заявил руководитель юридической фирмы "Смысл консалтинг" Леонид Маслов.

Как утверждают юристы, они опираются на многочисленные факты нарушений со стороны мусоров, которые приплели Антоненко, Кузьменко и Дугарь к делу Шеремета исключительно ради пиара Авакова. Так, Риффмастер был задержан 12 декабря 2019-го около 15:10. При этом в документах следователи указали время задержания 23:05, а вот наручники на ни в чем не повинном ветеране надевали, ссылаясь на постановление следственного судьи, принятое в 18:40.

Кроме того, само подозрение Антоненко было необоснованным, поскольку единственным доказательством его возможной причастности к делу мусора называют сходство походки с предполагаемым преступником по видео.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста, но никто не спешил этого делать. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве.

12 декабря 2019 г. полиция наконец озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты поначалу почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook с домашнего айпи в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.