Суд выбрал основных присяжных по делу Шеремета

Рассмотрение дела Шеремета по существу начнется в ближайшее время

Вечером в среду, 9 сентября, стал известен состав присяжных заседателей, который будет задействован в при рассмотрении сшитого ментами уголовного дела против Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко и Яны Дугарь.

Как заявили в юридической фирме "Смысл консалтинг", сегодня в ходе заседания суда были определены основные и запасные присяжные, которые будут судить ни в чем не повинных людей за не совершенное ими преступление.

Среди гражданских лиц в деле будут участвовать двое профессиональных судей - Оксана Голуб и Марина Антонюк. Кроме них слушать дело по существу обязаны Наталья Глоба, Григорий Фирсов и Юрий Михайленко. Юрий Федоренко и Людмила Яковенко признаны запасными присяжными.

"Двое запасных присяжных должны присутствовать во время всех заседаний, но участия в голосовании не будут. Приговор будет приниматься простым большинством", - отметили юристы.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста, но никто не спешил этого делать. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве.

12 декабря 2019 г. полиция наконец озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты поначалу почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook с домашнего айпи в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.