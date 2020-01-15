Убийство Окуевой: Полиция задержала еще одного подозреваемого

Убийство Окуевой: Полиция задержала еще одного подозреваемого

Украинские правоохранители задержали еще одного подозреваемого, причастного к убийству ветерана АТО Амины Окуевой.

Об этом сообщает "Слідство.інфо" со ссылкой на адвоката Ирину Бигунец.

По данным источника, задержание подозреваемого Андрея Кравченко прошло утром, 15 января, неподалеку от его места жительства. СМИ обратились за запросом к прокуратуре и полиции и те подтвердили факт следственных действий, однако заявили, что мужчина был задержан по делу убийства некоего столичного предпринимателя в 2014 г.

Защитница Кравченко была более лаконичной и назвала все происходящее "бредом".

"Бред какой-то. Вчера задержали одного по подозрению в убийстве Окуевой, а сегодня задерживают из этой же группы лиц (подозреваемых в убийстве – прим. ред.) моего подзащитного за другое преступление. Они будут закрывать всех лиц за различные производства? Давайте все производства Киевской области на них повесим ", - заявила юрист.

Напомним, 30 октября 2017 г. под Киевом неизвестные расстреляли автомобиль с ветеранами АТО Аминой Окуевой и Адамом Осмаевым. В результате обстрела женщина скончалась на месте. Подробности читайте по ссылке.