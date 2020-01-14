Суд арестовал подозреваемого в убийстве Амины Окуевой
Во вторник, 14 января, Святошинский районный суд столицы рассматривал ходатайство прокуроров по избранию меры пресечения для задержанного позавчера Игоря Редькина, подозреваемого в организации ряда заказных убийств в Киеве и области.
Рассматривая доводы прокуроров и следователей, служители Фемиды решили посадить обвиняемого в следственный изолятор без возможности выхода под залог.
Хотя задержанный и пытался в суде рассказать о том, что у него нет двух пальцев на правой руке, прокуроры и следователи аргументировали возможную причастность Редькина к расправе над Аминой Окуевой в конце октября 2017-го года. Главным доказательством были следы ДНК, которые были обнаружены на автомате Калашникова, брошенном преступниками на месте расстрела ветерана АТО в селе Глеваха под Киевом.
Как утверждают в полиции, на задержанного вышли при расследовании убийства директора рекламного отдела киевского метрополитена Павла Миленького и директора фирмы Caparol Павла Зможного. Он якобы состоял в группировке, которую копы считают причастной к этим двум заказным преступлениям и даже проходил по соответствующим уголовным делам.
Сам же Редькин числится бизнесменом и экс-совладельцем телеканала HD Fashion вместе с Валидом Арфушем. Он также является учредителем компаний "Голден-Фіш" и "Блек Шрімп", которыми сейчас владеет нардеп от Слуги народа и глава бюджетного комитета Юрий Аристов. Жена этого нардепа возглавляет ресторан Fish House, долю в котором до марта 2019 года имел президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, вечером 30 октября под Киевом неизвестные расстреляли автомобиль, в котором были Амина Окуева и Адам Осмаев. В результате, женщина скончалась на месте. Адам Осмаев получил ранение ноги.
Амину Окуеву похоронили в Днепре 1 ноября. Церемония проходила в очень узком кругу.