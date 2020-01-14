Суд арестовал подозреваемого в убийстве Амины Окуевой

Игоря Редькина посадили под стражу до марта

Во вторник, 14 января, Святошинский районный суд столицы рассматривал ходатайство прокуроров по избранию меры пресечения для задержанного позавчера Игоря Редькина, подозреваемого в организации ряда заказных убийств в Киеве и области.

Рассматривая доводы прокуроров и следователей, служители Фемиды решили посадить обвиняемого в следственный изолятор без возможности выхода под залог.

Хотя задержанный и пытался в суде рассказать о том, что у него нет двух пальцев на правой руке, прокуроры и следователи аргументировали возможную причастность Редькина к расправе над Аминой Окуевой в конце октября 2017-го года. Главным доказательством были следы ДНК, которые были обнаружены на автомате Калашникова, брошенном преступниками на месте расстрела ветерана АТО в селе Глеваха под Киевом.

Как утверждают в полиции, на задержанного вышли при расследовании убийства директора рекламного отдела киевского метрополитена Павла Миленького и директора фирмы Caparol Павла Зможного. Он якобы состоял в группировке, которую копы считают причастной к этим двум заказным преступлениям и даже проходил по соответствующим уголовным делам.

Сам же Редькин числится бизнесменом и экс-совладельцем телеканала HD Fashion вместе с Валидом Арфушем. Он также является учредителем компаний "Голден-Фіш" и "Блек Шрімп", которыми сейчас владеет нардеп от Слуги народа и глава бюджетного комитета Юрий Аристов. Жена этого нардепа возглавляет ресторан Fish House, долю в котором до марта 2019 года имел президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, вечером 30 октября под Киевом неизвестные расстреляли автомобиль, в котором были Амина Окуева и Адам Осмаев. В результате, женщина скончалась на месте. Адам Осмаев получил ранение ноги.

Амину Окуеву похоронили в Днепре 1 ноября. Церемония проходила в очень узком кругу.