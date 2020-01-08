Убийство девушек в Киеве: Суд арестовал подозреваемых - ФОТО

Убийство девушек в Киеве: Суд арестовал подозреваемых - ФОТО

Шевченковский райсуд Киева отправил под арест на 2 месяца подозреваемых в убийстве двух девушек на Подоле.

Об этом пресс-служба прокуратуры Киева сообщила в Facebook.

"Действия 34-летнего мужчины и его 19-летней сообщницы квалифицированы по п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц) и ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом, соединенное с причинением тяжких телесных повреждений) УК Украины. За совершенное им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце декабря в столице пропали 16-летняя Маша Камынина и 19-летняя Ева Лысенко.

Их связанные и изрезанные тела нашли в шкафу одной из столичных квартир. 4 января 2020 г. хозяйка жилья сообщила в полицию о страшной находке. Благодаря женщине, правоохранители быстро установили подозреваемых. Через два дня преступников арестовали в Одессе.