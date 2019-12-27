Убийцы Кирилла Тлявова могут оказаться на свободе

Убийцы Кирилла Тлявова могут выйти на свободу

Переяславской районный суд направил материалы дела об убийстве пятилетнего мальчика мусорами в Киевский апелляционный суд. Служители Фемиды последней инстанции должны определить подсудность дела, поскольку их коллеги заявили о самоотводе из-за дружбы с подозреваемыми.

В четверг, 26 декабря, судьи из Переяслава не рассматривали вопросы продления меры пресечения для обвиняемых, поскольку судья Игорь Опанасюк сначала удовлетворил ходатайство об отводе судьи Ярославы Керекез, а потом сам взял отвод.

Теперь за работу должны приняться судьи Апелляционного суда Киева, которым нужно максимально быстро определиться, куда отправить дело, ведь 31 декабря заканчивается мера пресечения для ментов-убийц и они могут оказаться на свободе.

С учетом качества работы нашей судебной системы, можно с уверенностью утверждать, что курьеры суда в срок не уложатся и в апелляционном ведомстве откажутся рассматривать подсудность в этом году, ссылаясь на отсутствие материалов дела.

Как известно, пятилетний пострадавший Кирилл Тлявов поступил в реанимацию Переяслав-Хмельницкой городской больницы 31 мая 2019 года с тяжелой черепно-мозговой травмой. Никто не подозревал, что в мальчика стреляли, а игравшие с ним в момент ЧП дети сказали родителям, что он, наверное, упал и ударился о камень. Когда же врачи обнаружили пулевое ранение, малыша отправили в Киев. В столице спустя несколько дней Кирилл Тлявов скончался.

А пока медики боролись за жизнь маленького пациента, руководство Нацполиции активно отмазывало виновных в ЧП, поскольку они оказались правоохранителями. Сергей Князев устал рассказывать о том, что в ребенка стреляли не из табельного.

Другие чиновники МВД и вовсе писали о необходимости наказать виновных (еще бы!), но хвалили выстроенную Аваковым систему, дескать, мояноваполіція работает отменно. И только вечно вставляющие свои пять копеек куда угодно Аваков и его друг Антон Геращенко несколько дней хранили молчание. В принципе, они всегда так делали, когда речь идет о серьезных провалах правоохранительной системы. И только лишь 4 июня министр встретился с родственниками погибшего мальчика. А уже на следующий день он объявил о том, что не считает себя ответственным ни за что, а покидать должность не собирается.