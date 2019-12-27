Дональд Трамп Убийство Шеремета Владимир Зеленский

Убийцы Кирилла Тлявова могут оказаться на свободе

11:00
Убийцы Кирилла Тлявова могут выйти на свободу - фото 1
Убийцы Кирилла Тлявова могут выйти на свободу

Переяславской районный суд направил материалы дела об убийстве пятилетнего мальчика мусорами в Киевский апелляционный суд. Служители Фемиды последней инстанции должны определить подсудность дела, поскольку их коллеги заявили о самоотводе из-за дружбы с подозреваемыми.

В четверг, 26 декабря, судьи из Переяслава не рассматривали вопросы продления меры пресечения для обвиняемых, поскольку судья Игорь Опанасюк сначала удовлетворил ходатайство об отводе судьи Ярославы Керекез, а потом сам взял отвод.

Убийсто Кирилла Тлявова: в ГБР назвали подозреваемых

Теперь за работу должны приняться судьи Апелляционного суда Киева, которым нужно максимально быстро определиться, куда отправить дело, ведь 31 декабря заканчивается мера пресечения для ментов-убийц и они могут оказаться на свободе.

С учетом качества работы нашей судебной системы, можно с уверенностью утверждать, что курьеры суда в срок не уложатся и в апелляционном ведомстве откажутся рассматривать подсудность в этом году, ссылаясь на отсутствие материалов дела.

Как известно, пятилетний пострадавший Кирилл Тлявов поступил в реанимацию Переяслав-Хмельницкой городской больницы 31 мая 2019 года с тяжелой черепно-мозговой травмой. Никто не подозревал, что в мальчика стреляли, а игравшие с ним в момент ЧП дети сказали родителям, что он, наверное, упал и ударился о камень. Когда же врачи обнаружили пулевое ранение, малыша отправили в Киев. В столице спустя несколько дней Кирилл Тлявов скончался.

А пока медики боролись за жизнь маленького пациента, руководство Нацполиции активно отмазывало виновных в ЧП, поскольку они оказались правоохранителями. Сергей Князев устал рассказывать о том, что в ребенка стреляли не из табельного.

Другие чиновники МВД и вовсе писали о необходимости наказать виновных (еще бы!), но хвалили выстроенную Аваковым систему, дескать, мояноваполіція работает отменно. И только вечно вставляющие свои пять копеек куда угодно Аваков и его друг Антон Геращенко несколько дней хранили молчание. В принципе, они всегда так делали, когда речь идет о серьезных провалах правоохранительной системы. И только лишь 4 июня министр встретился с родственниками погибшего мальчика. А уже на следующий день он объявил о том, что не считает себя ответственным ни за что, а покидать должность не собирается.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Арсен Аваков полиция Убийство Кирилла Тлявова суд уголовное дело Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Рябошапка уволил единственного прокурора, который должен был представлять страну в суде по MH17 - фото 1
Из ГПУ уволили главу украинской следственной группы по делу MH17
09:00
В деле Шеремета у Авакова нет уверенности - посол США - фото 1
В деле Шеремета у Авакова нет уверенности - посол США
Вчера, 21:00
Загороднюк назвал новую дату перемирия. Что известно? - фото 1
Загороднюк назвал новую дату перемирия. Что известно?
Вчера, 20:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Время подводить итоги - фото 1
ТОП-10 лучших фильмов 2019 года по версии критиков Без Табу
Вчера, 15:04
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
Вчера, 06:53
Афганистан, каким его увидели советские солдаты - фото 1
40 лет спустя: Афганистан как жертва геополитической войны сверхдержав
25 декабря, 09:00
Загрузка...