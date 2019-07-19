У Зеленского задумали месть Матиосу за допрос Мендель

Андрей Богдан нашел способ слить Матиоса

После того, как с пресс-секретарши Зеленского решили спросить за ее дебильные высказывания о военных ВСУ как об "убийцах мирных жителей", Андрей Богдан и команда Зе замыслили сместить военного прокурора Анатолия Матиоса с должности.

Почему попытка допросить зашкварившегося на помощи оккупантам чиновника вызвала столь гневную реакцию со стороны Офиса президента, остается лишь догадываться, но Андрей Богдан без обиняков заявил о том, что Матиоса после этого просили написать заявление об отставке.

Когда же скандально известный "Толик тепловизор" отказался, друг Портнова и адвокат Коломойского начал поиски путей смещения главного военного прокурора с поста. И нашел.

Так, 16 июля глава переименованной АП встречался с министром обороны Степаном Полтораком и уговаривал его написать письмо-отзыв Матиоса. Формально заместитель Луценко числится в оборонном ведомстве, но считается откомандированным в военную прокуратуру. Так что простого письма министра будет достаточно для увольнения Матиоса.

По данным источников подконтрольного Коломойскому издания theBabel, Полторак отказался подписывать заболтиво подготовленное Богданом письмо, но после этого сказал Луценко, что воевать с президентом "до смерти" за Матиоса не собирается.

Впрочем, даже в случае направления письма из минобороны в ГПУ, его должен подписать еще и кум Порошенко, а он как раз намерен затянуть с этим до последнего - 13 октября, за день до окончания контракта Матиоса с минобороны.