Расследование MH17 война на Донбассе Выборы в Раду 2019 Владимир Зеленский

У Зеленского задумали месть Матиосу за допрос Мендель

16:00
Андрей Богдан нашел способ слить Матиоса - фото 1
Андрей Богдан нашел способ слить Матиоса

После того, как с пресс-секретарши Зеленского решили спросить за ее дебильные высказывания о военных ВСУ как об "убийцах мирных жителей", Андрей Богдан и команда Зе замыслили сместить военного прокурора Анатолия Матиоса с должности.

Почему попытка допросить зашкварившегося на помощи оккупантам чиновника вызвала столь гневную реакцию со стороны Офиса президента, остается лишь догадываться, но Андрей Богдан без обиняков заявил о том, что Матиоса после этого просили написать заявление об отставке.

Зеленский "снизил" мировые цены на нефть – Мендель

Когда же скандально известный "Толик тепловизор" отказался, друг Портнова и адвокат Коломойского начал поиски путей смещения главного военного прокурора с поста. И нашел.

Так, 16 июля глава переименованной АП встречался с министром обороны Степаном Полтораком и уговаривал его написать письмо-отзыв Матиоса. Формально заместитель Луценко числится в оборонном ведомстве, но считается откомандированным в военную прокуратуру. Так что простого письма министра будет достаточно для увольнения Матиоса.

По данным источников подконтрольного Коломойскому издания theBabel, Полторак отказался подписывать заболтиво подготовленное Богданом письмо, но после этого сказал Луценко, что воевать с президентом "до смерти" за Матиоса не собирается.

Впрочем, даже в случае направления письма из минобороны в ГПУ, его должен подписать еще и кум Порошенко, а он как раз намерен затянуть с этим до последнего - 13 октября, за день до окончания контракта Матиоса с минобороны.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Юлия Мендель Анатолий Матиос Андрей Богдан Офис Президента ГПУ военная прокуратура Новости
theBabel
powered by lun.ua
Другое на тему
В СБУ придумали крутую победу над террористами - фото 1
У Баканова отчитались о вымышленной победе над инвестором "ДНР" Богуслаевым
17:00
Зеленский бросился на Полторака - фото 1
Зеленский проявил себя и грубо толкнул Полторака (ВИДЕО)
15:00
Детективы НАБУ не могут попасть к офисам Порошенко - фото 1
Детективы НАБУ приехали в спортклуб Порошенко и столкнулись с титушками
14:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014-го - фото 1
Свидетель по делу MH17: мы вели "Бук" целый день
17 июля, 15:40
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
14 июля, 17:00
"Очень странные дела". Что будет в 4-м сезоне? - фото 1
Очень странные дела: Что будет в 4 сезоне?
08 июля, 11:40
Загрузка...