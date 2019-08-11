У Зеленского собираются минимизировать упоминание войны на День Независимости

В Офисе президента опубликовали график мероприятий на 24 августа

Работники пресс-службы офиса президента опубликовали программу официальных мероприятий, посвященных Дню Независимости Украины. При этом о войне как таковой, судя по всему, у Зеленского решили не упоминать или же свести это к минимуму.

Как утверждают в переименованной АП, главным акцентом всех торжеств будет упоминание детей как будущего страны.

Что же касается самих мероприятий, то начнутся они в 9:30 у Креста на месте гибели Небесной сотни.

Здесь будет провозглашена общенациональная минута молчания, а колокол пробьет сто раз - в честь каждого из погибших. Павших на Донбассе военнослужащих, судя по всему, упоминать при этом не будут. По крайней мере, об этом ни слова не сказали в Офисе президента, тогда как о Небесной сотне расписали весьма подробно.

Впрочем, родных и близких погибших в АТО на возложение цветов на Институтскую все же пригласили.

"Под звук колоколов на Майдане Независимости будет поднят национальный флаг, а военный хор исполнит гимн, - отметили в ОПУ. - В рамках празднования также состоится состоится музыкально-хореографический флешмоб. Кроме того, запланировано награждение украинцев, которые достигли успехов в разных сферах".

Завершать торжества будут Маршем защитников Украины, который Зеленский собрался возглавить после того, как решил отменить парад, а общественность начала организовывать альтернативное ему мероприятие.

При этом активисты возмутились тем, что в ОПУ по поводу времени проведения марша с ними никто не проконсультировался.