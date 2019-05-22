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У Зеленского пояснили, почему Богдан "не попадает под люстрацию" (ВИДЕО)

15:40
Руслан Рябошапка верит в двойные трактования четких фраз - фото 1
Руслан Рябошапка верит в двойные трактования четких фраз

В команде только приступившего к выполнению обязанностей, но уже успевшего серьезно наплевать на законы Владимира Зеленского пытаются пояснить назначение люстрированного экс-чиновника на должность главы АП. Получается у них невпопад, да и совершенно нелогично.

Пока действующий глава государства штампует указ за указом, которые ему то ли диктуют свыше, то ли просто рекомендуют издавать, пояснять происходящее приходится его соратникам.

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Так, в среду, 22 мая, скандальный экс-член НАПК, ставший заместителем главы Администрации президента Руслан Рябошапка, попытался обучить журналистов двоемыслию и хаотичной трактовке законов.

По его словам, Андрей Богдан "не попадает под закон о люстрации":

"Закон об очищении власти не распространяется на должности в органах государственной власти. Администрация президента не является органом государственной власти в администрация нет никаких властных полномочий, поэтому закон о люстрации не распространяется на любые должности в АП, кроме тех, которые имеются в аппарате" - заявил Рябошапка, прекрасно зная, что несет полнейшую ересь.

Эпичности заявлениям члена команды Зе добавляет именно четкий текст закона, в пункте пятой статьи второй которого черным по белому написано, что правительственный уполномоченный по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Януковича не может быть главой АП.

Сам же Богдан считает, что его "люстрировали несправедливо".

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Владимир Зеленский Администрация Президента люстрация Андрей Богдан Президент Украины Новости Украина
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