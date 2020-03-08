У Зеленского похвастались жутким провалом и подправили интервью The Guardian

Зеленского представили в не очень выгодном свете

В воскресенье, 8 марта, на сайте президента Украины опубликовали перевод интервью, которое Владимир Зеленский дал влиятельному британскому изданию. Правда, на деле перевод был адаптирован для фанатов лидера Зе команды, а сам оригинал вышел далеко не на полосе газеты, а во вкладыше-дополнении.

Стоит отметить, что в оригинале интервью автор буквально уничтожает саму персону Зеленского, показывает его недалеким и некомпетентным человеком, который не в состоянии красиво уйти от вопроса и мелет всякую ерунду.

Тем не менее, в пресс-службе Офиса президента того факта, что публикация подобных материалов не просто вредит репутации, а уничтожает ее чуть больше, чем полностью, осознать не смогли. Вместо этого Мендель и компания несколько дней разгоняли информацию о выходе интервью с Зеленским на The Guardian.

Только вот когда материал увидел свет, многие знающие английский фанаты президента ужаснулись, поскольку интервью вышло настолько нелицеприятным для гаранта, насколько это вообще может быть. Но вот для тех, кто в оригинале прочитать не может, в ОПУ решили интерпретировать авторский текст так, как было бы удобно главе государства.

Начать стоит с того, что в статья в рекламном приложении называлась "Случайный президент", журналист подробно разобрал и путь нынешнего президента к власти, его карьеру комика, и дебаты, которые проходили по сценарию Зе команды из-за абсолютной слабости кандидата для участия в традиционных. Буквально к каждому вопросу британский автор добавлял описание мимики Зеленского или же комментировал его изречения. К примеру, рассказ гаранта о помощи США предопределяет фраза: "Зеленский делает паузу и смеется. Он набирает воздух, прежде чем дать длинную, запутанную и во многом бессмысленную ответ по мощной поддержке США, которую он испытывает, в частности, со стороны президента".

Кроме того, автор британской газеты подробно разобрал "Украиногейт" и даже упомянул, что нынешнего украинского лидера в сети называли Моникой Зелински по аналогии с любовницей Клинтона, сексуальные отношения с которой привели к применению сенаторами импичмента. А также подчеркнул, что обещавший отойти от принципов кумовства президент назначил исключительно своих друзей и знакомых на высшие государственные должности.

Когда речь зашла о войне на Донбассе, корреспондент описал ответы Зеленского комментариями типа: "его вспыльчивость нивелируется отсутствием конкретики. В таких случаях Зеленский звучит почти как Трамп".

Судя по описанию поведения Юлии Мендель, глава государства вообще не отстреливал, как отвечать на каверзные вопросы журналиста, которые не были согласованы. Журналист описал "подпрыгивающую" чиновницу, которая постоянно перебивает, подсказывает и кривляется, подавая бессмысленные сигналы своему патрону, но он их не в состоянии понять.

Само собой, всех этих едких комментариев, которые, собственно, и передают 90% интервью, в опубликованном на сайте президента тексте нет. Зато пресс-службисты с радостью указали желание Зеленского вешать людей безо всяких демократических процессов, поскольку "так будет быстрее".

В общем, подобное интервью на отношениях представителей любой страны к нашему президенту скажется просто убийственно, но Мендель и ее подчиненные этого, судя по всему, совсем не понимают.