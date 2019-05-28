У Зеленского определились с первой заграничной поездкой президента

Зеленский собирается в Берлин

В команде нового главы государства избрали страну, куда Владимир Зеленский совершит первый рабочий визит. Посетит экс-лидер "95 квартала" канцлера Германии Ангелу Меркель.

В среду, 28 мая, заместитель главы АП Вадим Пристайко заявил о том, что Германия станет одной из первых стран, куда отправится президент Зеленский.

В комментарии агентству "Укринформ" бывший дипломат отметил, что в апреле Ангела Меркель по телефону пригласила нашего президента в Берлин. И это предложение у Зеленского, безусловно примут. Да еще и продвинут визит в Германию в приоритете.

- Дата визита пока еще не согласована, всего их график на ближайшую перспективу сейчас прорабатывают, - тметил замглавы АП. - Украина высоко ценит поддержку Германии, той роли, которую играет в этом собственно ее канцлер. Телефонный разговор с Меркель была одним из первых телефонных контактов президента. Речь не о поздравительных, а именно о предметных.

Кроме того, Пристайко еще и пояснил за беседу Макрона и Меркель с Путиным об Украине. Говорит, мол, проблемы нет, поскольку о принципе "ничего об Украине без Украины" договаривались уже давно.

Вчера замглавы АП встретился с госсекретарем Федерального министерства иностранных дел и советником по внешнеполитическим вопросам канцлера Ангелы Меркель.