У Зеленского говорят об успехе с МВФ, кредиторы не подтверждают

У Зеленского говорят о договоренности с МВФ

Вечером в субботу, 7 декабря, в Офисе президента отчитались о якобы достижении договоренности с Международным валютным фондом о получении кредита в 5,5 миллиарда долларов. Новая программа якобы будет рассчитана на три года.

На странице ОПУ в Facebook чиновники опубликовали сообщение о телефонном разговоре президента с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

А в ходе беседы "стороны отметили, что Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности по новой программе сотрудничества".

Сразу же после этого хорошую новость от Зе команды начали комментировать представители правительства. Премьер Алексей Гончарук почему-то решил назвать соглашение "маркером доверия к стране", хотя выходки Зеленского и его приближенных по отношению к ПриватБанку и Коломойскому и стали причиной нежелания кредиторов подтверждать кредитные программы.

Более того, поданная как едва ли не "личный успех Зеленского" новость о договоренностях, как оказалось, не совсем уж и соответствует действительности. Договоренность об открытии кредитной линии на самом деле лишь предварительная. То есть, фактически все переговоры с чиновниками Фонда если и привели к каким-либо сдвигам в ситуации, то очень малым, ведь меморандум о дальнейших переговорах на словах существует уже несколько месяцев.

Как написали на сайте МВФ, соглашение о кредите не может считаться завершенным до тех пор, пока его не утвердит совет директоров фонда. При этом Украине придется достичь еще ряда успехов в верховенстве права, судах и деле "ПриватБанка". Фактически это означает, что кредиторы пока не получили мощный сигнал о том, что Коломойский руками Зе команды не вернет себе крупнейший банк страны, а без соответствующих гарантий выделять для Украины деньги никто не будет.