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"У вас есть шанс": Президент Украины обратился к нардепам – ФОТО

10:30
"У вас есть шанс": Президент Украины обратился к нардепам – ФОТО - фото 1
"У вас есть шанс": Президент Украины обратился к нардепам – ФОТО

В понедельник, 27 мая, президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде Украины.

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Свое воззвание глава державы написал в Facebook.

"Призываю народных депутатов следующие два месяца не использовать трибуну Верховной Рады для личного пиара и не превращать украинский парламент в площадку для избирательных кампаний старых партий. Несмотря на то, что ваша деятельность почти окончательно уничтожила легитимность Верховной Рады, у вас есть шанс хоть немного восстановить доверие общества к представительской демократии", - заявил президент.

'У вас есть шанс': Президент Украины обратился к нардепам – ФОТО - фото 181654

И добавил, как же использовать этот самый шанс.

"Для этого нужно лишь начать наконец голосовать за реформаторские законопроекты, которые были разработаны украинскими и западными специалистами. Они годами остаются без рассмотрения, хотя их ждут граждане и страна. Единственное - не надо их портить вашими традиционными коррупционными выходками. В то же время уверен, что Центральная избирательная комиссия выполнит свои функциональные обязанности по организации избирательного процесса".

Напомним, согласно последним соцопросам, на первом месте в парламентской гонке находится "Слуга народа" - 43,8%, серебро получает "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 10,5%, твердую бронзу - БПП ( 8,8%), "Батькивщина" Тимошенко набирает 7,3%, партия "Сила и честь" Игоря Смешко - 5,1%, партия "Голос" Святослава Вакарчука - 4,6%, "Радикальная партия" Олега Ляшко - 3,3%, Оппозиционный блок - 3,2%.

 
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