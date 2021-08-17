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У США згорів завод Коломойського

22:38
Ігор Коломойський - фото 1
Ігор Коломойський / Валентин Огиренко / Reuters

Слідчі у штаті Огайо розслідують навмисний підпал на металургійному заводі, що нібито належить українському олігарху Ігорю Коломойському, який перебуває під слідством Grand Jury у справі про відмивання грошей.

Про це повідомила у Facebook українська журналістка Тетяна Козирєва та американський журналіст-розслідувач Майкл Саллах в Twitter.

"Ми вважаємо, що це навмисний підпал", – сказав Брайан Бонерт з офісу начальника пожежної служби.

Пожежа спалахнула минулого тижня, через два дні після того, як Генеральна прокуратура штату Огайо взялася за масштабну екологічну катастрофу через витік у річку небезпечних відходів із заводу.

У США згорів завод Коломойського - фото 208858

Джерело, знайоме з розслідуванням, додало, що в будівлі було відключено електрику і пожежні гідранти.

Зазначимо, на розташованих у США сталеливарних заводах Коломойського в різні роки відбулося кілька вибухів через зневажливе ставлення до безпеки. На підприємстві Warren Steel у штаті Огайо сталося два вибухи, внаслідок яких постраждали робітники.

Українські бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов до 2015 року володіли у США 13 сталеливарними заводами, п'ятьма офісними хмарочосами, двома офісними парками і готелем, йдеться у розслідуванні Pittsburgh Post-Gazette. За даними Мін'юсту США, сталеливарні заводи було придбано за кошти, виведені з ПриватБанку.

  • У квітні 2019 року видання The Daily Beast повідомило, що ФБР почало розслідування проти Ігоря Коломойського. Бізнесмена нібито підозрюють у низці фінансових злочинів, зокрема у відмиванні грошей. У лютому 2021-го компанія, пов'язана з Коломойським, продала хмарочос у США.
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