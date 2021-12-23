Володимир Зеленський Карантин в Україні Новый год 2022 Війна на Донбасі Досьє

У США схвалили таблетки Pfizer для лікування COVID-19

09:45
Пігулки проти Ковіду - нова реальність - фото 1
Пігулки проти Ковіду - нова реальність

Регулятори охорони здоров’я США схвалили випуск і застосування таблеток Paxlovid проти коронавірусу компанії Pfizer, якими можна лікуватися вдома.

Управління з контролю за продуктами і ліками (FDA) дозволило препарат Pfizer для дорослих і дітей віком від 12 років з позитивним тестом на COVID-19 і ранніми симптомами. Регулятор заявив, що таблетки Paxlovid виявилися ефективним лише за умови застосування протягом п’яти днів після появи симптомів коронавірусу.

Наголошується, що таблетки Pfizer були ефективні майже на 90% у запобіганні госпіталізаціям і смертям серед пацієнтів з групи ризику.

Як зазначається, на даний момент препарат є найшвидшим способом лікування COVID-19 на ранній стадії.

Наразі Pfizer має 180 тисяч курсів лікування, доступних у всьому світі. Наступного року компанія планує виготовити 80 мільйонів курсів у всьому світі за контрактами з Британією, Австралією та іншими країнами.

Очікується, що невдовзі також отримає дозвіл для застосування і противірусна таблетка від Merck.

Також Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило екстрене використання в ЕC протиковідних ліків від Pfizer на ранньому етапі захворювання.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Пандемия коронавируса лекарство Новини Мир
Укрінформ
Другое на тему
Терористи можуть отримати пожиттеві строки - фото 1
Справа МН17: Прокурори вимагають для Гіркіна та Ко пожиттєві вироки
Вчера, 13:12
Агресора будуть виховувати "яблуком" - фото 1
У разі вторгнення до України росіяни залишаться без смартфонів
Вчера, 09:58
Суд по справі MH17 триває - фото 1
Справа MH17: на суді представлено докази проти Гіркіна та інших терористів
21 декабря, 18:14
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Человек, сумевший перехитрить "русский мир" - фото 1
Ловушка Маннергейма: Как Финляндия перехитрила СССР в безвыигрышной вроде бы ситуации
30 ноября, 14:10
Страшні часи - фото 1
Ті, що танцюють на кістках. Про маловідомі сторінки українських голодоморів
27 ноября, 10:45
Злочини без строку давності - фото 1
Схід та захід не разом: Як Кремль ламав через коліно Західну Україну
02 ноября, 08:50