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У січні в Україні почнеться бустерна вакцинація проти COVID-19

Вчера, 19:51
Міністр обіцяє, що все буде добре - фото 1
Міністр обіцяє, що все буде добре

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував імунізацію третьою (бустерною) дозою вакцини проти коронавірусу в Україні з січня 2022 року, але не виключив, що бустер можуть запровадити і раніше.

Про це міністр сказав у інтерв'ю ВВС Україна.

Ляшко запитали, коли українці зможуть розраховувати на отримання бустерної дози вакцини проти COVID -19.

"Орієнтовно ми розраховуємо, що це буде січень-лютий 2022-го, може й раніше", – сказав міністр.

За словами Ляшка, якщо першою дозою буде вакциновано хоча б 60% українців, або хоча б 50% населення отримають другу дозу, він як голова МОЗ відразу ухвалить рішення про введення бустерної дози.

Він також закликав українців "не бути егоїстами" та не вимагати бустерної дози вже зараз, коли перше щеплення в Україні не зробили більшості людей.

Нагадаємо, станом на 30 листопада в Україні отримали дві дози вакцини від коронавірусу понад 11 млн осіб. Загалом у країні зроблено 24,5 млн щеплень.

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