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У Шария есть вилла в Испании: Она может стоить 1 млн евро - ФОТО

Вчера, 21:48
У Шария есть вилла в Испании: Она может стоить 1 млн евро - фото 1
У Шария есть вилла в Испании: Она может стоить 1 млн евро

Пророссийскому пропагандисту Анатолию Шарию принадлежит вилла в Рода-де-Бара (Испания), которая может стоить около 1 млн евро.

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Об этом говорится в расследовании "Слидство. инфо".

У Шария есть вилла в Испании: Она может стоить 1 млн евро - ФОТО - фото 202431

По данным СМИ, в августе 2019 г. Анатолий Шарий стал собственником особняка площадью 230 кв. м., который состоит из основного жилого этажа на 161 кв.м и подвального помещения на 69 кв.м.

У Шария есть вилла в Испании: Она может стоить 1 млн евро - ФОТО - фото 202432

Вокруг дома есть сад площадью 5,2 сотки, а сразу за земельным участком - пляж. Кроме того на территории виллы имеется бассейн.

У Шария есть вилла в Испании: Она может стоить 1 млн евро - ФОТО - фото 202429

Как уточняет источник, после приобретения недвижимости, пропагандист ввел в общую планировку некоторые изменения. В частности, вместо декоративного ограждения из кустов новый собственник возвел почти двухметровый забор.

У Шария есть вилла в Испании: Она может стоить 1 млн евро - ФОТО - фото 202434

Также на заборе можно увидеть предупреждающие знаки об охране и видеонаблюдении, а окна со стороны улицы теперь зарешечены - даже на втором этаже.

У Шария есть вилла в Испании: Она может стоить 1 млн евро - ФОТО - фото 202435

Интересно, что….

Журналистам расследования не совсем понятно, как Шарий приобрел указанную виллу и за какую сумму. Предположительно, речь идет о цене приближающейся к 1 млн евро.

Где сейчас находится Шарий?

К сожалению, на этот вопрос пока что ответить невозможно. Судя по фото из соцсетей, на данный момент пропагандист проживает где-то на юге Европы, что вполне согласуется с вышеизложенной информацией.

У Шария есть вилла в Испании: Она может стоить 1 млн евро - ФОТО - фото 202430

Вопрос о доходах Шария также остается открытым.

Напомним, в Украине закрыли все дела против пропагандиста Шария.

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Анатолий Шарий Испания Новости Украина
Слидство. инфо
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