У Шария есть вилла в Испании: Она может стоить 1 млн евро - ФОТО

У Шария есть вилла в Испании: Она может стоить 1 млн евро

Пророссийскому пропагандисту Анатолию Шарию принадлежит вилла в Рода-де-Бара (Испания), которая может стоить около 1 млн евро.

Об этом говорится в расследовании "Слидство. инфо".

По данным СМИ, в августе 2019 г. Анатолий Шарий стал собственником особняка площадью 230 кв. м., который состоит из основного жилого этажа на 161 кв.м и подвального помещения на 69 кв.м.

Вокруг дома есть сад площадью 5,2 сотки, а сразу за земельным участком - пляж. Кроме того на территории виллы имеется бассейн.

Как уточняет источник, после приобретения недвижимости, пропагандист ввел в общую планировку некоторые изменения. В частности, вместо декоративного ограждения из кустов новый собственник возвел почти двухметровый забор.

Также на заборе можно увидеть предупреждающие знаки об охране и видеонаблюдении, а окна со стороны улицы теперь зарешечены - даже на втором этаже.

Интересно, что….

Журналистам расследования не совсем понятно, как Шарий приобрел указанную виллу и за какую сумму. Предположительно, речь идет о цене приближающейся к 1 млн евро.

Где сейчас находится Шарий?

К сожалению, на этот вопрос пока что ответить невозможно. Судя по фото из соцсетей, на данный момент пропагандист проживает где-то на юге Европы, что вполне согласуется с вышеизложенной информацией.

Вопрос о доходах Шария также остается открытым.

Напомним, в Украине закрыли все дела против пропагандиста Шария.