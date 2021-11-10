У Португалії роботодавцям заборонили турбувати співробітників у неробочий час

Португальці по-новому вигадали соціальний рай / Піксабей

Парламент Португалії схвалив поправки до трудового законодавства, які передбачають штраф для роботодавця за звернення до працівників у неробочий час.

Правляча Соціалістична партія Португалії заявила, що нові правила є відповіддю на різке зростання кількості працівників, які працюють вдома, через пандемію COVID-19.

Згідно з новими правилами, роботодавці можуть зіштовхнутися зі штрафами за звернення до працівників у неробочий час.

Компаніям також доведеться допомагати оплачувати витрати, пов'язані з віддаленою роботою, такі як вищі рахунки за електрику та Інтернет. Роботодавці можуть списати ці витрати як комерційні.

Але поправки мають обмеження: вони не будуть застосовуватися до компаній із менш ніж 10 співробітниками.

Крім того, пропозиція включити в поправки так зване право на відключення - законне право відключати робочі повідомлення та пристрої в неробочий час - була відхилена португальськими депутатами.

Нові правила є також гарною новиною для батьків маленьких дітей. Тепер вони мають право працювати з дому, не домовляючись про це заздалегідь зі своїми роботодавцями, допоки їхній дитині не виповниться 8 років.

Заходи боротьби з самотністю також включені до правил віддаленої роботи, при цьому очікується, що компанії проводитимуть особисті зустрічі не рідше одного разу на два місяці.

Португалія була першою європейською країною, яка змінила правила віддаленої роботи внаслідок пандемії COVID-19 у січні цього року.

Тимчасові правила зробили віддалену роботу обов'язковою опцією – за деякими винятками – та зобов'язали роботодавців надавати необхідні інструменти для виконання роботи вдома.