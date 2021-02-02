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У Первомайську неадекват з сокирою спалив "Епіцентр": відео

15:39
"Епіцентр" у вогні та думу - фото 1
"Епіцентр" у вогні та думу / Нацполіція

У вівторок, 2 лютого, у місті Первомайську (Миколаївська область) у торговому центрі мережі «Епіцентр К» сталася сильна пожежа.

Держслужба з надзвичайних ситуацій інформує, що повідомлення про займання в ТЦ на вулиці Федора Достоєвського надійшло о 12:57.

На місці працюють два відділення вогнеборців та місцева пожежна охорона. Співробітників ТЦ і відвідувачів встигли евакуювати — повідомлень про загиблих немає. Втім, є поранені.

У Первомайську неадекват з сокирою спалив 'Епіцентр': відео - фото 207006

Як з'ясувалось, 37-річний нападник прийшов до «Епіцентру» з ножем та сокирою. У відділі лако-фарбових товарів він почав розливати займисті рідини.

У Первомайську горить "Епіцентр":

Один з охоронців ТЦ намагався його затримати, але отримав удар сокирою. Нападник підпалив приміщення і кинувся тікати.

Інші охоронці разом із поліцією охорони наздогнали і затримали зловмисника у дворах неподалік. Під час затримання злочинець поранив сокирою ще одного співробітника закладу.

У Первомайську неадекват з сокирою спалив 'Епіцентр': відео - фото 207004

Затриманий палій

О 14:20 пожежу локалізували на площі в 4 тисячі кв. м.

Поліція інформує:

Поліція відкрила кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 КК України "Умисне знищення або пошкодження майна" та ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України "Замах на вбивство".

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Бабель
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