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У Maruv оправдались за титул русской звезды

09:51
У Maruv оправдались за титул русской звезды - фото 1
У Maruv оправдались за титул русской звезды

Намедни канал MTV признал Maruv лучшей "российской исполнительницей". У певицы поспешили оправдаться.

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По словам концертного директора артистки Кирилла Фельдмана, Марув не является российской певицей и СМИ "неправильно" поняли суть номинации.

"Мы были представлены на премии европейской награды MTV от MTV Россия, и номинация звучала - "Лучший артист по версии телеканала MTV Россия", - отметил директор и отметил, что в свое время похожая история сложилась с Иваном Дорном, которого MTV обозначил как российского певца.

Напомним, украинская певица Maruv получила награду MTV Europe Music. Как лучший российский исполнитель. Кроме Maruv среди номинантов премии был Face, Little Big, Noize MC и Zivert, однако предпочтение почему-то было отдано украинке.

Весьма примечательно, что еще полгода назад Марув должна была представлять Украину на Евровидении. Однако ее участие сорвалось из-за скандала, связанного с выступлениями в РФ. Певица попыталась оправдаться, но неудачно.

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MARUV MTV Video Music Awards Новости Украина
РБК Украина
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