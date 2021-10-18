У Кривому Розі знайшли мертвим брата загиблого мера Павлова

У Кривому Розі знайшли мертвим рідного брата загиблого мера / t.me/taimurzin_oleksii

До поліціі Кривого Рогу надійшло повідомлення про смерть 42-річного чоловіка в одній із квартир у Центрально-Міському районі. Ним виявився Андрій Павлова - брат мера міста Костянтина Павлова, який сам нещодавно здійснив самогубство.

Обставини події повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області.

"За попередньою інформацією, видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого немає", - йдеться у повідомленні.

За інформацією місцевих ЗМІ, тіло виявив у його власній квартирі на вулиці Черняховського друг покійного. Він повідомив, що Андрій Павлов вранці зателефонував йому та попросив привезти води, оскільки з учорашнього дня почувався погано. Коли знайомий приїхав, то чоловік вже був мертвий.

На місці працюють експерти та слідчо-оперативна група. В подальшому тіло чоловіка буде направлено на проведення судово-медичної експертизи, яка має встановити причину смерті.

Як пише в своєму Телеграм-каналі криворізький блогер Олексій Таймурзін, Андрій Павлов страждав від алкоголізму і, ймовірно, помер в результаті запою.

"Сьогодні весь день йому було погано, чоловіка рвало. Все це підтверджує його друг. Ніякого криміналу", - додав він.

Таймурзін також опублікував фото з місця події. Під будинком, де проживав Андрій Павлов, працюють правоохоронці.

Нагадаємо, 15 серпня в власному будинку в селі під Кривим Рогом на Дніпропетровщині знайшли застреленим мера міста Костянтина Павлова. Тіло чоловіка виявив його знайомий. Поруч із загиблим лежала зброя.